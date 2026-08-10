Teknika Plast halka arz oluyor

1993 yılında Manisa'da kurulan ve sert plastik gıda ambalajı ile endüstriyel plastik ürünleri alanlarında faaliyet gösteren şirket, gerçekleştireceği halka arz kapsamında mevcut 100 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini 125 milyon TL'ye yükseltecek. Halka arzda 25 milyon TL bedelli sermaye artırımı yapılacak.

5,8 milyar TL ciroya ulaştı

Teknika Plast, 2025 yılında 5,8 milyar TL satış gelirine ve 1,1 milyar TL FAVÖK'e ulaştı. 900’ün üzerinde çalışan kadrosuyla faaliyet gösteren şirket, üretimini biri sert plastik ambalaj, diğeri endüstriyel plastik ürünleri olmak üzere iki ana iş kolunda sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; sert plastik ambalaj tarafında ince cidarlı IML teknolojisiyle yoğurt, peynir, labne, dondurma, sos, hazır yemek ve içecek sektörlerine yönelik ambalaj çözümleri geliştiren Teknika Plast, endüstriyel plastik ürünleri tarafında ise beyaz eşya, otomotiv, lojistik ve farklı sanayi kollarına yönelik plastik parça üretimi gerçekleştiriyor. Şirket, tasarımdan kalıp üretimine, plastik enjeksiyondan montaja kadar tüm süreçleri kendi bünyesinde yönetiyor.

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Teknika Plast, Manisa ve Eskişehir'de bulunan tesislerinde plastik enjeksiyon makineleriyle üretim gerçekleştiriyor. Sert plastik ambalaj iş kolunda 14.600 ton/yıl hammadde işleme kapasitesine ulaşan şirket, ürünlerini 20'den fazla ülkeye ihraç ediyor.

Endüstriyel plastik ürünleri tarafında ise yıllık 35.000 ton/yıl hammadde işleme kapasitesine sahip şirket; beyaz eşya, otomotiv, elektronik ve mobilite sektörlerine yönelik üretim gerçekleştiriyor.

42 milyon Euro'luk yeni yatırım devam ediyor

Şirketin Manisa'da hayata geçirdiği Ambalaj 2 Tesisi yatırımı yaklaşık 42 milyon Euro’ya ulaşacak. Toplam 60 yeni makinenin devreye alınacağı yatırımın tamamlanmasıyla birlikte şirketin ambalaj üretim kapasitesinin iki katına çıkarılması hedefleniyor.

Teknika Plast, toplam 17.900 kWp kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali yatırımı yaptı.

Şirketin kadın çalışan oranı yüzde 55'e ulaşıyor.

Teknika Plast, halka arzdan elde edeceği kaynağı büyüme yatırımlarının finansmanında değerlendirmeyi planlıyor. Kaynağın; Ambalaj 2 Tesisi yatırımının tamamlanması, finansal borçluluk seviyesinin azaltılması, işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve oluşabilecek yeni yatırım ile satın alma fırsatlarının değerlendirilmesi amacıyla kullanılması hedefleniyor.