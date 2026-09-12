TEKNOFEST’te kısa film yarışının finali başlıyor

Yapay zeka artık yalnızca metin, görsel ya da veri üretiminde değil, sinema ve yaratıcı anlatının geleceğinde de yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Bu dönüşümün yaratıcı endüstrilerdeki karşılığını ortaya koymayı hedefleyen Yapay Zeka Film Yarışması, TEKNOFEST 2026 kapsamında sinema ile üretken yapay zekâ teknolojilerini aynı platformda buluşturuyor. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST kapsamında, Anadolu Ajansı ve Google Türkiye yürütücülüğünde gerçekleştirilen yarışmanın teması ise “Yapay Zeka Çağında İnsan Faktörü” olarak belirlendi.

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Yarışma, katılımcıların üretken yapay zeka araçlarından yararlanarak özgün anlatılar geliştirmelerini ve teknolojiyi sanatsal ifade biçimleriyle buluşturmalarını amaçlıyor. Yapay zekanın yaratıcı üretimdeki rolünü sorgulayan yarışmada teknoloji, insan onurunu gözeten ve toplumsal fayda üreten bir araç olarak ele alınıyor. Böylece katılımcılardan yalnızca teknolojiyi kullanmaları değil, yapay zekanın sunduğu imkânları insan odaklı hikâyelere dönüştürmeleri bekleniyor.

598 takımın başvurduğu yarışmada 1252 üye yer alırken, değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan 12 takım finale kaldı. Finalist 25 üye, 20-46 yaş aralığında ve Türkiye’nin 7 farklı ilinden yarışmaya katılıyor. Üniversitelerde öğrenim gören veya mezun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bireysel ya da en fazla dört kişilik takımlar halinde katılabildiği yarışmada, her takım bir danışman da belirleyebiliyor.

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YAPAY ZEKA İLE SENARYODAN KISA FİLME

Yarışmanın final aşaması, yapay zekanın fikir geliştirmeden film üretimine uzanan yaratıcı sürecini doğrudan deneyimleme imkânı sunuyor. Ön değerlendirmede finale kalan takımlar, Google iş birliğiyle gerçekleştirilen online workshop sürecinde senaryolarını geliştirerek üretken yapay zekâ araçları Gemini ve Veo 3 ile kısa filmlerini hazırlıyor.

Katılımcılara yarışma süresince kullanılmak üzere sağlanan krediler sayesinde finalistler, 2 ila 5 dakika uzunluğunda kısa filmlerini üretme fırsatı yakalıyor. Finalde teslim edilen filmler, ana jüri tarafından teknik yeterlilik, yaratıcılık ve anlatımsal bütünlük gibi kriterler doğrultusunda değerlendirilecek. Böylece yarışmada teknolojinin ne kadar etkili kullanıldığı kadar, ortaya çıkan hikâyenin nasıl bir yaratıcı dünyaya dönüştüğü de belirleyici olacak.

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FİNALDE 12 FİLM İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

Yapay Zeka Film Yarışması’nın final süreci 13 Eylül’de Karaköy Palas’ta gerçekleştirilecek. Günün programı açılış ve afiş tanıtımlarıyla başlayacak. Ardından 12 finalist takım sunumlarını gerçekleştirecek ve hazırladıkları kısa filmler izleyiciyle buluşacak. Film gösterimlerinin ardından jüri değerlendirmesi ve puanlama sürecine geçilecek. Günün sonunda prestij ödül töreni ve kapanış gerçekleştirilecek.

Yarışmada dereceye giren takımları toplam 450 bin TL ödül bekliyor. Birinci takım 180 bin TL, ikinci takım 150 bin TL, üçüncü takım ise 120 bin TL ödülün sahibi olacak.

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TEKNOFEST 2026 Yapay Zeka Film Yarışması, üretken yapay zekanın yaratıcı potansiyelini gençlerin özgün fikirleriyle buluştururken, teknolojinin hızla dönüştürdüğü sinema ve içerik üretiminde insanın rolünü de yeniden düşünmeye davet ediyor.