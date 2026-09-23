TEMSA yeni otobüslerini Madrid’de görücüye çıktı

Otobüs endüstrisinin küresel ölçekteki buluşma noktalarından FIAA 2026, 22-24 Eylül tarihleri arasında İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlendi.

TEMSA, FIAA 2026’da yenilenen Prestij ile tamamen elektrikli Avenue Neo 9e modellerini sergiledi.

Bugüne kadar yaklaşık 19 bin aracı dünyanın 70 farklı ülkesine ihraç eden TEMSA, Avrupa pazarındaki güçlü konumunu ve bölgeye yönelik ürün stratejisini de katılımcılarla paylaştı.

Geçtiğimiz yıl Fransa, İngiltere, İrlanda, Yunanistan ve Belçika gibi kilit pazarlarda tarihinin en yüksek satış rakamlarına ulaşan TEMSA, şehirlerarası otobüs segmentindeki başarısını midibüs pazarına da taşıdı.

REKLAM

FIAA 2026 kapsamında değerlendirmelerde bulunan TEMSA CEO’su Evren Güzel, "Avrupa’daki toplam satış hacmimizi pandemi öncesi döneme kıyasla iki katına yükselttik. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğümüz yenilenen Prestij ile midi segmentinde oyunun kurallarını yeniden yazıyoruz. 2026 yılının ilk sonuçlarına göre, midi pazarında yüzde 30’u aşan pazar payıyla Avrupa’nın lideri konumundayız. Büyümemizin temel dinamiğini oluşturan midibüs segmentindeki bu başarımızı hem Avrupa hem de İspanya’da coach pazarının ilk 10 oyuncusu arasında yer alarak güçlendiriyoruz” dedi.

PAZARIN YÜZDE 60'I ELEKTRİKLİ

Avrupa’daki elektrifikasyon dönüşümüne de değinen Güzel, "2026’nın ilk yarısında şehir içi otobüs pazarı yüzde 50 büyürken, yeni tescil edilen şehir içi otobüslerin yüzde 60’tan fazlası elektrikli oldu. Bu dönüşüm, otobüs üreticileri ve toplu taşıma operatörleri için yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor. Her ülke; regülasyonlar, altyapı, kullanım alışkanlıkları ve elektrifikasyonun ilerleme hızı açısından farklılık gösteriyor. Bu çeşitliliği karşılamaya odaklanıyoruz. Böylece her pazara aynı formülü uygulamak yerine, pazarların kendine özgü ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

REKLAM

FIAA 2026’da sergilenen elektrikli Avenue Neo 9e, 9 metrelik kompakt yapısıyla dikkat çekiyor. 75 kişiye kadar yolcu kapasitesi ve 600 kilometreye kadar menziliyle öne çıkan araçta 300 kW DC hızlı şarj ile 75 dakikada tam şarj imkânı bulunuyor.

Fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunulan Prestij ise TEMSA’nın midibüs alanındaki köklü deneyimini yeni nesil ürün anlayışıyla yeniden yorumluyor. İlk üretimi 1992 yılında gerçekleştirilen Prestij, bugüne kadar 22 bin adetlik satışa ulaşarak TEMSA’nın sembollerinden biri haline geldi.