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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TESK Başkanı Palandöken: "e-ticaret siteleri esnaftan fazla kazanıyor"

        TESK Başkanı Palandöken: "e-ticaret siteleri esnaftan fazla kazanıyor"

        Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "e-ticaret siteleri esnaftan fazla kazanıyor" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 09:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "e-ticaret siteleri esnaftan fazla kazanıyor"

        E-ticaret hakkında açıklamalar yapan TESK Başkanı Palandöken, e-ticaret sitelerinin aldığı komisyon oranlarına değinerek, "Ülkemizde e ticaret hacmi her geçen gün büyüyor. E ticaret hacmi, toplam ticaretin yaklaşık yüzde 20'sini buluyor. Netice itibariyle bu esnaftan daha çok kazanılır hale geldi. Enflasyondaki rakamların yükselmesine neden olan, esnaftan çok daha fazla kazanan üreticiden daha çok kazanan bir sistem oluştu. Yani yüzde 10'la yüzde 35 arasında komisyon alınıyor. Buna ayrıyeten hizmetlerinden dolayı da yüzde 10'la yüzde 20 civarında da bir bedel alınıyor. Yani gelen ürünün yüzde 50'si komisyonlara gidiyor. Hem bunlar enflasyonu yükseltiyor hem de karşısında rekabet edecek esnaf kendi müşterilerine hizmet sunarken bu fiyatların altına düşmesi de mümkün olmuyor. Çünkü karşılıklı rekabet etme kurallarına göre insanlar biraz daha konforlu veya zamanlarını harcayıp cadde mağazacılığına, AVM'lere gitme yerine e-ticaret yoluyla temin ediliyor" dedi.

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        Bu sistemin e-ticaret hizmeti veren şirketlerin PR değerini yükseltirken esnafın işini kaybetmesine neden olduğunu söyleyen Palandöken, "Bugün 4 trilyonu geçmiş bir vaziyette de bu sistem çalışıyor. Dolayısıyla hem vatandaş mağdur oluyor hem esnaf yok oluyor rekabet edemediği için. Bu e ticaretin kurallarına tam uyulması, bunların alacakları komisyonların tavan taban arasında makul bir seviyeye çekilmesi, hizmeti götürüp bedel alınmasının önüne geçilmesi dolayısıyla da böyle bir ticaretin haksız rekabetle iç içe olduğunu artık bir düzenlemeyle düzeltilmesi lazım. Şimdiye kadar e ticaret ile ilgili birçok yönetmelikler, birçok kanun değişiklikleri yapıldı. Ancak halen bu konudaki olumsuzluklar ticaret yapan kesimler arasında üreticiden nihai tüketiciye kalan zincirlerde böyle bir kar marjı yok. Artık ürünü üretenden çok kazanan artık e-ticaret platformları oluyor. Böyle bir ticarette haksız rekabete bir sınırlandırma da getirilmesi lazım" diye konuştu.

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        Esnafın dijital platformlara girmeden ticaret yapmasının mümkün olmadığını dile getiren Palandöken sözlerine şöyle devam etti:

        "Bu fiyat aralıklarındaki alışverişlerde esnafın mağduriyetinin önlenmesi e-ticaret sitesine girmese zaten bu ticareti yapma imkanları da yok. Eğer o sitelerden ürünlerini pazarlamasalar bu imkanları sağlayacak o güce sahip değiller. Mecburen ürününü satabilmek için bu yolu deniyorlar. Bu tekstilden başlıyor kırtasiye, özellikle gıda maddelerinde yine aynı şekilde meyve, sebzede veyahut işte alınacak kozmetik ürünlerde. Yani ülkemizde bu işi geleneksel olarak yapan esnaf sanatkar eğer o siteye girmem diye diretse de mecbur olarak bu sitelere girmek durumunda. Çünkü pazarlamada böyle bir tekniğin geliştiğini artık görmemezlikten gelmek mümkün değil. Bu da tabii fiyatların artışına, aynı şekilde enflasyonun yükselmesine neden oluyor."

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        #e ticaret sistemi
        #TESK
        #ekonomi
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