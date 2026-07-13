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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam THY'den yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası

        THY'den yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası

        Türk Hava Yolları (THY) yurt içi uçuşlarda 1449 liradan başlayan indirimli biletleri satışa sundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 15:46 Güncelleme:
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        THY'den yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası

        THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, yarın saat 23.59'a kadar alınacak indirimli biletler 1 Ekim-20 Aralık arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

        İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı yurt içi tek yön direkt uçuşlarda geçerli olan kampanya kapsamında, 150 bin koltuk için indirimli bilet satışa sunuldu. Biletler, THY Çağrı Merkezi, internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.

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