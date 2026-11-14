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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TİGEM 15 ton karkas sığır eti satacak

        TİGEM 15 ton karkas sığır eti satacak

        Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü, mecburi kesime tabi tutulan hayvanlardan 15 ton karkas sığır etinin satışını yapacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 10:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        TİGEM 15 ton karkas sığır eti satacak

        İşletmenin Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre karkasların satışı bir parti halinde, kapalı zarf teklif alma usulüyle gerçekleştirilecek.

        İhale, 25 Kasım saat 14.00'te işletme merkezinde yapılacak. İhalede toplam muhammen bedel 6 milyon 825 bin lira olarak belirlendi.

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        #sığır eti
        #TİGEM
        #Et
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