TikTak sürücüleri puanlayacak

Mobilite platformu TikTak, bugüne kadar yaptığı 40 milyondan fazla kiralamanın verisiyle "Sürüş Skoru" algoritma modelini geliştirdi ve hayata geçirdi.

Riskli sürüş davranışlarını kaza yaşanmadan görünür kılan TikTak, kullanıcılarının ani fren, hız ve ani dönüş gibi sürüş davranışlarını analiz ederek bir sürücü skoru oluşturuyor.

Uygulama, trafikteki herkes için daha dikkatli ve güvenli sürüş davranışlarını teşvik ediyor.

Sürüş Skoru'nun arkasındaki algoritma, TikTak'ın bugüne kadar gerçekleştirdiği 40 milyonu aşkın kiralamadan elde edilen veri analitiğine dayanıyor.

Araçlara entegre telematik sistemler sürüş boyunca şu parametreleri takip ediyor:

● Hız ihlali

● Ani yavaşlama

● Ani dönme ve sert viraj alma

● Ani hızlanma.

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Her yolculuğun ardından kullanıcı, sürüşünü 0–100 arası bir ölçekte görüyor.

Skor, kullanıcının son kiralamalarındaki sürüş alışkanlıklarını yansıtan dinamik bir yapıya sahip. Böylece tek bir kötü sürüş kalıcı bir etiket haline gelmiyor, düzenli güvenli sürüşle puan yeniden yükseliyor.

Artık her TikTak kullanıcısının yaptığı sürüşleri baz alan bir ortalama panel sürüş skoru var.

RİSK KAZADAN ÖNCE GÖRÜNÜR HALE GELİYOR

Trafikte kazaların önemli bir kısmı, fark edilmeden tekrarlanan riskli alışkanlıklardan kaynaklanıyor.

Sürüş Skoru, bu alışkanlıkları henüz bir kazaya dönüşmeden görünür kılarak, önleyici bir güvenlik katmanı oluşturuyor.

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Aldığı uyarılara rağmen başkalarının güvenliğini tehlikeye atacak şekilde sürüş yapmaya devam eden kullanıcılar pasife alınıyor.

"TRAFİĞİ GÜVENLİ HALE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Hem araçların hem de sürücülerin teknoloji sayesinde denetlendiğini kaydeden TikTak CEO'su Neyran Arslantürk, "40 milyon kiralamadan öğrendiğimiz verileri bir algoritmada birleştirerek kullanıcılarımıza nasıl sürdüklerini şeffaf ve objektif biçimde gösteren bir sistem kurduk. Sürüş Skoru'nu bir denetim aracı olarak değil, toplumsal bir sorumluluk projesi olarak görüyoruz. Şehirlerde ulaşım çözümü sunarken şehir trafiğini de herkes için daha güvenli hale getirmek istiyoruz" dedi.