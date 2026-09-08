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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TMSF iki şirketi satışa çıkardı

        TMSF iki şirketi satışa çıkardı

        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Sürat Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi ile Kaynak Kağıt Anonim Şirketini satışa çıkardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 13:41 Güncelleme:
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        TMSF iki şirketi satışa çıkardı

        Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan TMSF ilanlarına göre, Sürat Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi ile Kaynak Kağıt Anonim Şirketi ihalelerinde kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemleri birlikte uygulanacak.

        Muhammen bedeli 455 bin lira olarak belirlenen Sürat Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketinin ihalesine katılabilmek için 25 bin lira teminat yatırılması ve 6 Ekim saat 16.30'a kadar teklif verilmesi gerekiyor.

        İhale, 7 Ekim saat 10.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında düzenlenecek.

        Kaynak Kağıt Anonim Şirketinin ihalesinde ise muhammen bedel 150 milyon lira olarak tespit edildi.

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        Katılım için 7,5 milyon lira teminat yatırılması gereken ihaleye 5 Ekim saat 16.30'a kadar teklif verilmesi şartı konuldu.

        İhale, 6 Ekim saat 10.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında düzenlenecek.

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        #tmsf
        #Resmi Gazete
        #ihale
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