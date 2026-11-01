TOBB Nefes Kredisi yeniden başlıyor

8 Haziran tarihinde kullanıma açılan TOBB Nefes Kredisi kapsamında bugüne kadar 45 milyar lira kredi kullandırıldı. Yeni dilimle birlikte ilave 50 milyar lira kredi kullandırılması hedefleniyor. Yeni dilimde firma başına kredi limiti 5 milyon liraya yükseltildi. Önceki dilimlerde kredi kullanan işletmeler de toplam kredi tutarını 5 milyon liraya tamamlayacak şekilde ilave kredi kullanabilecek.

Kredi Garanti Fonu’nun Özkaynak Kefalet Programı kapsamında yürütülen TOBB Nefes Kredisi ile KOBİ’lerin işletme sermayesi ihtiyaçlarının uygun şartlarla karşılanması amaçlanıyor. Bir firma azami 5 milyon lira kredi kullanabilecek. Bu yıl içinde daha önce TOBB Nefes Kredisi kullanmış olan işletmeler, kullandıkları tutarı 5 milyon liraya tamamlayacak şekilde ilave kredi talebinde bulunabilecek. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil azami 48 ay vadeli olacak. 24 aya kadar yıllık yüzde 36, 24 ay üzerindeki vadelerde ise yıllık yüzde 34 faiz uygulanacak. Kredi hacmi 50 milyar Türk Lirası olacak. TOBB’a bağlı tüm Oda ve Borsa üyesi işletmeler 3 Kasım Salı gününden itibaren programa katılan bankalara başvurabilecek.

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KOBİ’lere yönelik Nefes Kredisi kapsamında 50 milyar liralık yeni kredi diliminin açılacağını ifade eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Haziran’da başlattığımız Nefes Kredisi ile beş ayda KOBİ’lerimize 45 milyar lira ulaştırdık. Gördüğümüz talep, reel sektörün nefes kredisine ne kadar ihtiyacı olduğunu açıkça gösterdi. Şimdi 50 milyar liralık yeni dilimi açıyor, firma başına limiti 5 milyon liraya çıkarıyoruz. KOBİ’lerimiz üretmeye, istihdam sağlamaya ve ihracat yapmaya devam ettikçe biz de yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu programın hayata geçmesinde emeği geçen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’a, KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen’e ve katılan tüm bankalarımıza teşekkür ediyorum."