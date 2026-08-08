TOBFED’den 10 bin kadına istihdam hedefi

Tüm Araç Satış Sonrası Hizmetler Federasyonu (TOBFED), kadınların sektördeki varlığını ve temsilini güçlendirmek, girişimciliği desteklemek ve karar alma mekanizmalarındaki rolünü artırmak amacıyla TOBFED Kadın Komisyonu’nu kurdu.

Göreve başlayan komisyon, eğitimden liderliğe, e-mobiliteden dijital dönüşüme kadar geniş bir yelpazede projeler yürütecek.

Sektörün elektrikli araçlar, yapay zekâ, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ekseninde büyük bir değişim yaşadığına dikkat çeken TOBFED Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, bu dönüşümün merkezinde nitelikli insan kaynağının yer aldığını belirtti.

Bakırtaş, "Araç satış sonrası hizmetler sektörü, otomotiv değer zincirinin en stratejik alanlarından biri. Ancak bu kadar kritik bir sektörde kadınların temsil oranı oldukça düşük seviyelerde bulunuyor. GiPA (Global Automotive Aftermarket Intelligence) verilerine göre dünya genelinde kadınlar, araç satış sonrası hizmetler sektöründeki iş gücünün yaklaşık yüzde 15'ini oluştururken, teknik servis ve atölyelerde kadın liderlerin oranı yüzde 5'in altında, garaj sahipleri ve araç satış sonrası hizmetler sektörü girişimcileri arasındaki kadın oranı ise yüzde 3'ün altında kalıyor. Bu tablo, sektörümüz için önemli bir gelişim alanına işaret ediyor" dedi.

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Kadınların sektörde yalnızca çalışan olarak değil; girişimci, yönetici, teknik uzman, eğitmen ve karar verici pozisyonlarda daha fazla yer aldığı güçlü bir ekosistem oluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Bakırtaş, "Kadın Komisyonumuzun yürüteceği projelerle hem kadınların sektöre ilgisini artırmayı hem de mevcut profesyonellerin gelişimini desteklemeyi amaçlıyoruz. Sektörümüzün geleceğine yön verecek dönüşümün, kadınların bilgi birikimi, bakış açısı ve liderliğiyle daha güçlü olacağına inanıyoruz" dedi.

TOBFED Kadın Komisyonu, federasyonun 2026–2028 Strateji Belgesi doğrultusunda 2026–2030 dönemini kapsayan somut ve ölçülebilir ulusal hedeflerini açıkladı:

• 10.000 kadının sektörel istihdama kazandırılması,

• 5.000 kadının mesleki eğitim programlarına katılımı,

• 3.000 kadının MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alması,

• 1.000 kadın girişimcinin desteklenmesi,

• 500 kadın yönetici ve sektör liderinin yetiştirilmesi.

Bu hedeflere ulaşmak amacıyla TOBFED Akademi, TOBFED Kariyer, MYK belgelendirme altyapısı ile ulusal ve uluslararası iş birliklerinden etkin şekilde yararlanılacak.

Nazan Zorlu’nun başkanlığında kurulan komisyonda, Yasemin Dinçer, Çiğdem Makıroğlu, Müge Bolat, Işık Tazeler, Rengin Eren, Deren Karaca ve Gözde Tümel yer alıyor.