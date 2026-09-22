Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerlerine yönelik yüzde 25 indirim kampanyası 22 Eylül itibarıyla başladı.

TOKİ’nin açıklamasına göre kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 22 Eylül-19 Ekim 2026 tarihleri arasında satış işlemlerini gerçekleştirdikleri aracı bankalara başvurabilecek.

Alıcılar, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak güncel borç bakiyelerini de aynı bankalardan öğrenebilecek.

BORCUN TAMAMINI KAPATANA YÜZDE 25 İNDİRİM

Kampanyanın ana uygulamasında, kalan borcunun tamamını peşin olarak kapatan konut ve iş yeri alıcılarına mevcut borç bakiyesi üzerinden yüzde 25 indirim uygulanacak.

REKLAM

Böylece borcunu tamamen kapatan hak sahipleri hem önemli bir indirimden yararlanacak hem de şartları oluşmuş projelerde tapularını alabilecek.

TOKİ, kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanabilmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

TAMAMINI ÖDEYEMEYENLER DE YARARLANABİLECEK

Kampanyada borcun tamamını kapatamayan hak sahipleri için de kısmi ödeme seçeneği bulunuyor.

Buna göre alıcılar, mevcut borç bakiyelerinin en az yüzde 25’i oranında peşin ödeme yapmaları halinde, ödedikleri tutar üzerinden yüzde 25 indirimden yararlanabilecek.

Örneğin 1 milyon lira kalan borcu bulunan bir hak sahibi, borcunun en az 250 bin lirasını peşin ödemesi halinde bu ödeme üzerinden yüzde 25 indirimden faydalanabilecek.

REKLAM

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Kampanyadan, geri ödeme taksitleri en geç 2025 yılı Haziran ayının sonunda başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek.

Başvuru tarihinde borç kapatmanın yapılacağı aya ait taksidin ödenmiş olması gerekiyor. Bunun yanında geçmiş dönemlere ilişkin taksit borcu ve emlak vergisi borcu bulunmaması şartı aranıyor.

Kalan taksit sayısı 12 ay veya daha az olan konut ve iş yeri alıcıları ise kampanyadan yararlanamayacak.

BAŞVURU NEREDEN YAPILACAK?

Kampanyadan yararlanmak isteyen hak sahiplerinin ayrı bir başvuru formu doldurmasına gerek bulunmuyor.

Başvurular, konut veya iş yerinin satış sözleşmesinin imzalandığı aracı banka üzerinden gerçekleştirilecek. Borç kapatma veya kısmi ödeme işlemleri de aynı banka aracılığıyla yapılacak.

REKLAM

Kampanya kapsamında borç bakiyesini kapatmak isteyen hak sahipleri, aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.

TAPU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde borcunu kampanya kapsamında kapatan alıcılara tapuları verilecek.

Bu nedenle tapu işlemleri için bankaya başvuru sırasında ilgili belediyeden alınan emlak beyan değerini gösteren belge ile DASK sigortasının yapıldığını gösteren belgenin bulundurulması gerekiyor.

SON TARİH 19 EKİM

TOKİ’nin kampanyasında başvurular 22 Eylül’de başladı ve 19 Ekim 2026’da sona erecek.

Kampanya süresinin ardından yapılacak borç kapatma veya kısmi ödemelerde yüzde 25 indirim uygulanmayacak.

REKLAM

TOKİ, kampanyanın vatandaşlardan gelen yoğun talepler üzerine düzenlendiğini açıkladı. Kampanyanın duyurusu 18 Eylül’de yapılmış, başvuruların 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında alınacağı belirtilmişti.

KİRALIK SOSYAL KONUT BAŞVURULARI DA SÜRÜYOR

TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyasının yanı sıra İstanbul’da kiralık sosyal konut projesinde de başvuru süreci devam ediyor.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul’da 15 bin sosyal konutun kiraya verilmesi planlanırken, ilk etapta 1.071 konut için başvurular 14 Eylül’de başladı. Başvurular 25 Eylül 2026’ya kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek ve başvuru ücreti alınmayacak.

REKLAM

İlk etapta Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy’de toplam 1.071 konut tahsis edilecek.

Konutların 3 yıl süreyle tahsis edilmesi planlanıyor. Aylık tahsis bedelleri 1+1 konutlarda 10 bin liradan, 2+1 konutlarda 12 bin liradan başlayan fiyatlarla uygulanacak. İlk 12 ay boyunca tahsis bedellerine artış yapılmayacak.

Kiralık sosyal konut projesinde başvuruların ardından kuraların ekim ayında çekilmesi planlanıyor.