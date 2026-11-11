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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Toplam ciro yıllık yüzde 28,5 arttı

        Toplam ciro yıllık yüzde 28,5 arttı

        Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, Eylül ayında yıllık yüzde 28,5 arttı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 11:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Toplam ciro yıllık yüzde 28,5 arttı

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Ciro Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2026 yılı Eylül ayında yıllık yüzde 28,5 arttı.

        Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Eylül ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 33,4 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 28,3 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 24,5 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 34,8 arttı.

        Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2026 yılı Eylül ayında aylık yüzde 2,4 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Eylül ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3,6 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 1,8 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 1,8 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 2,6 arttı.

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