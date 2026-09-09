Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin ödeme kuruluşu olarak faaliyet gösterme iznini iptal etti.

Karar, 9 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete’de tebliğ olarak yayımlandı.

Tebliğe göre şirket, 20 Haziran 2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında 29 Eylül 2023 tarih ve 11506/21105 sayılı TCMB kararıyla ödeme kuruluşu olarak faaliyet izni almıştı. Bu izin, Kanunun 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca iptal edildi.

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İptal kararı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama soruşturmasının ardından İstanbul, Adana, Mersin ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınmış, şirketin yönetimine kayyım atanmıştı.