Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 14.470,00 %0,53
        DOLAR 48,6029 %0,10
        EURO 56,4709 %-0,08
        GRAM ALTIN 6.837,97 %1,50
        BITCOIN 78.549,00 %1,69
        FAİZ 39,81 %0,13
        GÜMÜŞ GRAM 101,09 %1,86
        GBP/TRY 65,7871 %0,06
        EUR/USD 1,1609 %-0,03
        BRENT PETROL 102,15 %-3,92
        ÇEYREK ALTIN 11.179,03 %1,49
        Haberler Ekonomi Para TRPOS'un faaliyet izni iptal edildi

        TRPOS'un faaliyet izni iptal edildi

        TCMB, TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline karar verdi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 09:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        TRPOS'un faaliyet izni iptal edildi

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin ödeme kuruluşu olarak faaliyet gösterme iznini iptal etti.

        Karar, 9 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete’de tebliğ olarak yayımlandı.

        Tebliğe göre şirket, 20 Haziran 2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında 29 Eylül 2023 tarih ve 11506/21105 sayılı TCMB kararıyla ödeme kuruluşu olarak faaliyet izni almıştı. Bu izin, Kanunun 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca iptal edildi.

        REKLAM

        İptal kararı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama soruşturmasının ardından İstanbul, Adana, Mersin ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınmış, şirketin yönetimine kayyım atanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #TRPOS
        #Resmi Gazete
        #TCMB
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        10 milyar TL'lik yatırımların açılışı yapıldı
        10 milyar TL'lik yatırımların açılışı yapıldı
        Oğuz Murat Aci davasında tazminat karşılığında anlaşma talebi
        Oğuz Murat Aci davasında tazminat karşılığında anlaşma talebi
        Şarkıcı Nev entübe edildi
        Şarkıcı Nev entübe edildi
        DSÖ'den tütün raporu!
        DSÖ'den tütün raporu!
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan’da
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan’da
        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi
        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi
        Planlama fark yarattı!
        Planlama fark yarattı!
        Maltepe'deki cani, adliyede! Ev sahipleri Almanya'dan geldi, cinayete kurban gitti!
        Maltepe'deki cani, adliyede! Ev sahipleri Almanya'dan geldi, cinayete kurban gitti!
        KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Kırık kızak dikkat çekti!
        KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Kırık kızak dikkat çekti!
        AfD adayının sözleri tepki çekti
        AfD adayının sözleri tepki çekti
        İddiaları sarılarak yalanladılar
        İddiaları sarılarak yalanladılar
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        Samsung'dan Apple'a gönderme
        Samsung'dan Apple'a gönderme
        15 soruda kiralık sosyal konut
        15 soruda kiralık sosyal konut
        Serdar Ortaç'tan eski eşine tebrik
        Serdar Ortaç'tan eski eşine tebrik
        Kartal zirve için sahaya çıkıyor!
        Kartal zirve için sahaya çıkıyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Umutları canlı tutuyor
        Umutları canlı tutuyor