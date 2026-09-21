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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ahmet Yaşar: Vatandaşın hakkını korumak önceliğimiz 

        Ahmet Yaşar: Vatandaşın hakkını korumak önceliğimiz 

        Türkiye Sigorta Birliği (TSB), trafik kazaları sonrasında hasar ve tazminat süreçlerini istismar eden yetkisiz ve illegal yapılara karşı yürütülen mücadeleye tam destek verdi. TSB Başkanı Ahmet Yaşar, sektör ile kamu otoriteleri arasındaki güçlü iş birliğinin vatandaşın hakkına hızlı, şeffaf ve doğrudan ulaşması açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 17:28 Güncelleme:
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        TSB'den SEDDK'ya tam destek

        Türkiye Sigorta Birliği (TSB), trafik kazaları sonrasında vatandaşların mağduriyetini bir kazanç alanına dönüştüren, hasar ve tazminat süreçlerini istismar eden illegal yapılara karşı yürütülen mücadeleyi yakından takip ettiğini ve ilgili kamu kurumlarıyla iş birliğini kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı. TSB Başkanı Ahmet Yaşar, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) bir süredir kararlılıkla yürüttüğü çalışmaların, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen adli işlemlerle önemli bir aşamaya ulaştığını belirtti.

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        Devam eden soruşturmalarda masumiyet karinesinin esas olduğunun altını çizen Yaşar, ortaya konulan bulguların hasar süreçlerinin kötüye kullanılmasına karşı kamu otoriteleri ve sektörün birlikte yürüttüğü mücadelenin önemini bir kez daha gösterdiğini ifade etti. Yaşar, son dönemde ekspertiz hesaplamalarının gerçek zarar ilkesi doğrultusunda standartlaştırılması, Akıllı Eksper Atama Sistemi, değer kaybı tazminatı için ilave başvuru şartının kaldırılması, hasar takip süreçlerinin yeniden düzenlenmesi ve Alo 193 Ortak Hasar İhbar Hattı’nın (OHİM) devreye alınmasıyla trafik hasar yönetiminde önemli ve birbirini tamamlayan adımlar atıldığına dikkat çekti.

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        TÜM SÜREÇLER ŞEFFAF VE DENETLENEBİLİR OLMALI

        Bu çalışmaların sigorta piyasasının bütününe yönelik daha geniş bir dönüşümün parçası olduğunu belirten Yaşar, şunları söyledi:

        “Güçlü ve güvenilir bir sigorta piyasası için sistemin bütününe bakılması gerektiğine inanıyoruz. Sektöre girişten başlayarak şirketlerin sermaye yapısının ve finansal dayanıklılığının güçlendirilmesi; poliçenin düzenlenmesinden hasarın yönetimine, tazminatın gerçek hak sahibine ulaşmasına kadar bütün süreçlerin şeffaf, denetlenebilir ve sürdürülebilir olması büyük önem taşıyor. SEDDK’nın son dönemde bu anlayışla attığı yapısal adımların sektörümüzün daha güçlü, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

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        Hasar süreçlerindeki mücadelenin temelinde sigortalının ve hak sahibinin korunmasının bulunduğunu vurgulayan Yaşar, şöyle devam etti: “Vatandaşın yaşadığı bir kazanın, yetkisiz ve kötü niyetli yapılar tarafından ticari bir fırsata dönüştürülmesine izin verilmemelidir. Buradaki temel amaç; sigortalı ile sigorta şirketi arasındaki gereksiz aracı zincirini azaltmak ve hak sahibinin tazminatına hızlı, şeffaf ve doğrudan ulaşmasını sağlamaktır. Yetkisiz hasar danışmanlığı, kişisel verilerin hukuka aykırı kullanımı ve organize biçimde gerçekleştirilen kötüye kullanım girişimleriyle mücadele, yalnızca sigorta şirketlerinin değil, her şeyden önce vatandaşın hakkının korunması meselesidir.”

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        TEMELİNDE GÜVEN VAR

        Türkiye Sigorta Birliği’nin ilgili bütün kurumlarla iş birliğini sürdüreceğini belirten Yaşar, “Başta SEDDK olmak üzere Adalet Bakanlığımıza, soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve görev alan tüm kamu görevlilerine teşekkür ediyoruz. Sektörümüzün şeffaflığını, güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini güçlendirecek çalışmaların destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

        Yaşar sözlerini şöyle tamamladı: “Sigortacılığın temelinde güven vardır. Bu güven, sektöre girişten başlayarak sistemin bütününde tesis edilmelidir. Vatandaşın hakkını korurken sektörün kaynaklarını kötüye kullanımlara karşı korumak da bu güvenin ayrılmaz bir parçasıdır. SEDDK’nın öncülüğünde atılan yapısal adımların ve kamu kurumlarımız arasındaki güçlü iş birliğinin, daha güvenilir, daha şeffaf ve daha sürdürülebilir bir sigorta sistemine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

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        #sigorta
        #TRAFİK SİGORTASI
        #Türkiye Sigorta Birliği
        #Ahmet Yaşar
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