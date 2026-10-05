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        Haberler Ekonomi Maden Türk Altın Genel Müdürü Beyaz: Maden doğrudan hayatın içinde

        Türk Altın Genel Müdürü Beyaz: Maden doğrudan hayatın içinde

        TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında KÜME Vakfı tarafından gerçekleştirilen "Tecrübe: İnsanlık Hali" sergisi bünyesindeki konuşmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Türk Altın Genel Müdürü Abdurrahman Alp Beyaz, madenciliğin insanlık tarihindeki teknolojik gelişimin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, sektörün ekonomik ve teknolojik bağımsızlık açısından stratejik önem taşıdığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 11:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Maden doğrudan hayatın içinde"

        Türk Altın Genel Müdürü Abdurrahman Alp Beyaz, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında KÜME Vakfı tarafından gerçekleştirilen "Tecrübe: İnsanlık Hali" sergisi bünyesindeki konuşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

        İnsanlık tarihindeki teknolojik gelişim ile madenciliğin gelişiminin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğine işaret eden Beyaz, taş devrinden günümüzün dijital teknolojilerine kadar uzanan süreçte madenlerin ve minerallerin önemli rol oynadığını ifade etti.

        Beyaz, insanlığın madenleri tanıması, işlemesi ve farklı malzemelere dönüştürmesiyle elde edilen bilgi birikiminin zaman içinde bugünkü teknoloji seviyesine ulaştığını belirterek, "İnsanlık ve medeniyet tecrübesiyle madencilik birbiriyle örtüşüyor. Çağlara isim veren de aslında bu süreç. Taş Devri'nde kullanılan malzemelerden bugün içinde bulunduğumuz teknoloji çağına kadar bütün bu birikim tecrübeyle gelişiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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        TEKNOFEST'in, insanlık tarihinin en eski yerleşim alanlarından Göbeklitepe'nin bulunduğu Şanlıurfa'da gerçekleştirilmesinin bu açıdan ayrıca anlam taşıdığını dile getiren Beyaz, festivalin teknoloji ile insanlığın tarihsel birikimini aynı zeminde buluşturduğunu söyledi.

        "MADENCİLİKTE 'OYUN DEĞİŞTİRİCİ' OLMAK İSTİYORUZ"

        Madenciliğin yalnızca yer altından kaynak çıkarılması olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Beyaz, günümüzde kullanılan birçok teknolojinin temelinde maden ve minerallerin bulunduğuna dikkati çekti.

        Sergide yer alan ve insanlığın ilk dönemlerindeki taş kullanımından başlayan anlatıya değinen Beyaz, "Serginin başındaki taştan bugün içinde yaşadığımız dijital çağa kadar hemen her şey toprağın altından çıkan minerallerin metale, metalin de malzemeye dönüştürülmesi ve bunun insanlığa kazandırdığı ivmeyle ilgili" ifadelerini kullandı.

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        Beyaz, madenciliğin ekonomik bağımsızlığın yanı sıra teknoloji alanındaki bağımsızlığın da önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek, bunun toplamda ülkelerin milli bağımsızlık kapasitelerini doğrudan etkilediğini kaydetti.

        Türk Altın'ın sektörde teknoloji ve yeni üretim yaklaşımlarına odaklandığını aktaran Beyaz, şirketin madencilik alanında "oyun değiştirici" bir rol üstlenmek istediğini ifade etti. Konuşma başlığının seçimiyle ilgili soruya yanıt veren Beyaz "Gerçekten madencilik hem ekonomik bağımsızlık hem teknoloji bağımsızlığı açısından yani totalde milli bağımsızlık açısından çok önemli bir konu. Dolayısıyla biz Türk altın olarak madencilikte hani tırnak içinde game changer oyun değiştirici olmak istediğimiz için böyle dikkat çekici bir başlık kullanmak istedik" dedi.

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        MADEN TEKNOLOJİLERİ YARIŞMASI İLK KEZ DÜZENLENDİ

        TEKNOFEST 2026 kapsamında bu yıl ilk kez programa dahil edilen Maden Teknolojileri Yarışması'nın yürütücülüğünü de Türk Altın İşletmeleri üstlendi.

        Yarışmayla madencilik sektöründe dijitalleşmenin hızlandırılması, otonom üretim sistemlerinin yaygınlaştırılması ve yerli mühendislik çözümlerinin geliştirilmesi hedeflendi. Kritik hammaddeler başta olmak üzere madencilik alanında dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sunabilecek çevre dostu ve yüksek katma değerli teknolojilerin geliştirilmesi de yarışmanın öncelikleri arasında yer aldı.

        Türkiye'den ve yurtdışından üniversite öğrencileri, mezunlar, girişimler ve özel sektör temsilcilerinin katılımına açık olan yarışma bunlara bağlı alt başlıklarda geliştirilen projeleri bir araya getirdi.

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        Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen yarışmanın finalinde geliştirilen projeler jüri karşısına çıkarken, yarışmada birinciliği Oremind takımı elde etti.

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