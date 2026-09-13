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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türk firmalarının Liverpool çıkarması

        Türk firmalarının Liverpool çıkarması

        Premier Lig futbol takımı Liverpool'a Türk Hava Yolları'nın forma göğüs sponsoru olması ile birlikte, şehirdeki Türk yatırımları gündeme geldi. Global Ports Holding, Liverpool Kruvaziyer Limanı'nı işletirken Cengiz Holding'in kobalt tuzları üreten şirketi ICoNIChem ise merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 13:58 Güncelleme:
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        Türk firmalarının Liverpool çıkarması

        Türk Hava Yolları, 2027- 28 sezonu itibarıyla Liverpool'un forma göğüs sponsoru olacak. İş birliği kapsamında THY logosu, Liverpool'un erkek, kadın ve akademi takımlarının formalarının ön yüzünde yer alacak.

        Türk Hava Yolları’nın sponsorluğunun ardından, Liverpool’daki Türk yatırımları dikkat çekti. Türkiye’den iki sanayi ve hizmet grubunun Liverpool’da şehir ekonomisinde ağırlığını hissettiren şirketleri bulunuyor.

        ELEKTRİKLİ ARAÇ BATARYALARINI GERİ KAZANIYOR

        Liverpool şehir merkezine 20 kilometre mesafede kurulu ICoNiChem, 2020’de Cengiz Holding bünyesine geçti. Şirket, teknoloji yoğun sektörler için özel kobalt tuzları üretiyor. Cengiz Holding’e geçmesi ardından üretimi 900 tondan 1.800 tona çıkan tesis, Eti Bakır’ın Mardin Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi’nden gelen ürünleri yüzde 99,99 saflıkta kobalt ürünlerine dönüştürüyor. 10’dan fazla ülkeye ihracat yapan ICoNiChem, elektrikli araçların atık batarya tozlarını da geri dönüştürerek nikel ve kobaltı geri kazanıyor.

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        KRUVAZİYER LİMANI GPH'DE

        Global Yatırım Holding iştiraki kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding (GPH), Nisan 2024'te imzaladığı 50 yıllık anlaşma ile Liverpool Kruvaziyer Limanı'nın işletmesini üstlendi. Limanın yolcu ve gemi kapasitesini artırmak için yatırımları devam ediyor. Altyapıyı modernize etmek ve kapasiteyi artırmak için 25 milyon sterlinlik yatırım taahhüt eden GPH, anlaşma öncesinde yıllık 186.000 civarında olan yolcu sayısını yatırımlarla birlikte yıllık 300.000 yolcunun üzerine çıkarmayı hedefliyordu.

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        #LİVERPOOL
        #thy
        #Cengiz Holding
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