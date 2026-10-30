Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 124 bin TL'ye yaklaştı

Türk-İş Konfederasyonu tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay, düzenli olarak yapılan araştırmanın 2026 Ekim ayı sonucu yayımlandı.

Buna göre, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarını ifade eden yoksulluk sınırı 123 bin 856 TL'ye çıktı.

Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 49 bin 124 TL olarak hesaplandı.

Ankara'da mutfak enflasyonu aylık yüzde 0,59, 12 aylık yüzde 33,83 ve yıllık ortalama da yüzde 39,26 olarak hesaplandı.