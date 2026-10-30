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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 124 bin TL'ye yaklaştı

        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 124 bin TL'ye yaklaştı

        Türk-İş Konfederasyonu tarafından hazırlanan açlık ve yoksulluk araştırmasına göre ekimde açlık sınırı 38 bin 24 TL, yoksulluk sınırı 123 bin 856 TL'ye yükseldi. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 49 bin 124 TL olarak hesaplandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 10:23 Güncelleme:
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        "Yoksulluk sınırı 124 bin TL'ye yaklaştı"

        Türk-İş Konfederasyonu tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay, düzenli olarak yapılan araştırmanın 2026 Ekim ayı sonucu yayımlandı.

        Buna göre, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarını ifade eden yoksulluk sınırı 123 bin 856 TL'ye çıktı.

        Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 49 bin 124 TL olarak hesaplandı.

        Ankara'da mutfak enflasyonu aylık yüzde 0,59, 12 aylık yüzde 33,83 ve yıllık ortalama da yüzde 39,26 olarak hesaplandı.

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        #Türk-İş
        #açlık
        #yoksulluk
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