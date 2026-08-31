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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türk-İş: Açlık sınırı 37 bin TL'yi geçti

        Türk-İş: Açlık sınırı 37 bin TL'yi geçti

        Türk-İş'in ağustos ayı araştırmasına göre dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı 37 bin 388 TL'ye yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 121 bin 786 TL olarak hesaplandı. Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 48.305,38 TL olarak hesaplandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 10:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Açlık sınırı 37 bin TL'yi geçti

        Türk-İş’in çalışanların geçim koşullarını ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişimlerinin aile bütçesine etkisini ortaya koymak amacıyla her ay gerçekleştirdiği araştırmanın Ağustos ayı sonuçları açıklandı.

        YOKSULLUK SINIRI 121 BİN TL'Yİ GEÇTİ

        Araştırmaya göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık asgari gıda harcaması 37.388,30 TL oldu.

        Gıda harcamasının yanı sıra giyim, konut, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi zorunlu ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam aylık harcama tutarı olarak hesaplanan yoksulluk sınırı ise 121.786 TL seviyesine yükseldi.

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        Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 48.305,38 TL olarak hesaplandı.

        MUTFAK ENFLASYONU AYLIK YÜZDE 1,21 ARTTI

        TÜRK-İŞ verilerine göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,21 arttı.

        Gıda harcamalarındaki 12 aylık değişim oranı yüzde 37,90, yıllık ortalama artış ise yüzde 40,33 olarak hesaplandı. Yılın ilk sekiz ayındaki artış oranı ise yüzde 24,03 oldu.

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        #TÜRK-İŞ:
        #açlık
        #yoksulluk
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