Türk otomotiv sanayisinden Brüksel çıkarması

Türk otomotiv sanayisini temsil eden heyet, Brüksel’de yoğun bir temas programı gerçekleştirdi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) yönetimlerinin hazır bulunduğu program kapsamında Avrupa Parlamentosu temsilcileri, Avrupa iş dünyasını temsil eden çatı kuruluşlar, otomotiv ekosisteminin ilgili sivil toplum kuruluşları ve OEM temsilcileriyle görüşmeler yapıldı.

Temaslarda, Türk otomotiv sanayisi açısından kritik öneme sahip başlıklar değerlendirilirken, Türkiye ile Avrupa arasındaki üretim, tedarik ve inovasyon iş birliğinin geleceği ele alındı.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu’nun katılımıyla, AB üyesi ülkelerin Brüksel’deki büyükelçileriyle de bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, Türkiye ile Avrupa arasındaki otomotiv entegrasyonunun ulaştığı seviye ve Türk otomotiv sanayisinin Avrupa değer zincirindeki konumu paylaşıldı.

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ANA GÜNDEM 'MADE IN EU'

Görüşmelerin ana gündem maddesini ise Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Industrial Accelerators Act (IAA) taslağı ve “Made in EU” yaklaşımı oluşturdu.

Bu kapsamda, Türkiye ile Avrupa otomotiv sanayileri arasındaki uzun yıllara dayanan üretim, tedarik ve inovasyon iş birliğinin önemi ile söz konusu düzenlemelerin yaratabileceği olası etkiler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Küresel otomotiv sanayisinin geleceğini şekillendirecek yeni düzenleme sürecinde, Türkiye’nin Avrupa otomotiv değer zincirindeki yerinin korunması ve iş birliğinin güçlendirilmesi kritik önem taşıyor.

Brüksel’de gerçekleştirilen temasların, Türkiye ile Avrupa otomotiv sanayileri arasındaki ortak anlayışın güçlenmesine ve sürecin daha sağlıklı ilerlemesine katkı sunması bekleniyor.