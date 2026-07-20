Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.020,86 %0,28
        DOLAR 47,1822 %0,05
        EURO 53,9769 %0,03
        GRAM ALTIN 6.098,40 %0,09
        FAİZ 41,68 %0,46
        GÜMÜŞ GRAM 86,21 %1,62
        BITCOIN 64.193,00 %-0,46
        GBP/TRY 63,5585 %0,11
        EUR/USD 1,1432 %-0,06
        BRENT 88,02 %-0,09
        ÇEYREK ALTIN 9.970,89 %0,09
        Haberler Ekonomi Otomobil Türk otomotiv sanayisinden Brüksel çıkarması

        Türk otomotiv sanayisinden Brüksel çıkarması

        Türk otomotiv sanayisini temsil eden heyet, Brüksel'de Avrupa Parlamentosu temsilcileri, iş dünyası kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve OEM temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde Avrupa Komisyonu'nun Industrial Accelerators Act (IAA) taslağı ve "Made in EU" yaklaşımının Türkiye otomotiv sanayisine olası etkileri ele alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 11:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Otomotiv sanayisinden Brüksel çıkarması

        Türk otomotiv sanayisini temsil eden heyet, Brüksel’de yoğun bir temas programı gerçekleştirdi.

        Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) yönetimlerinin hazır bulunduğu program kapsamında Avrupa Parlamentosu temsilcileri, Avrupa iş dünyasını temsil eden çatı kuruluşlar, otomotiv ekosisteminin ilgili sivil toplum kuruluşları ve OEM temsilcileriyle görüşmeler yapıldı.

        Temaslarda, Türk otomotiv sanayisi açısından kritik öneme sahip başlıklar değerlendirilirken, Türkiye ile Avrupa arasındaki üretim, tedarik ve inovasyon iş birliğinin geleceği ele alındı.

        Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu’nun katılımıyla, AB üyesi ülkelerin Brüksel’deki büyükelçileriyle de bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, Türkiye ile Avrupa arasındaki otomotiv entegrasyonunun ulaştığı seviye ve Türk otomotiv sanayisinin Avrupa değer zincirindeki konumu paylaşıldı.

        REKLAM

        ANA GÜNDEM 'MADE IN EU'

        Görüşmelerin ana gündem maddesini ise Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Industrial Accelerators Act (IAA) taslağı ve “Made in EU” yaklaşımı oluşturdu.

        Bu kapsamda, Türkiye ile Avrupa otomotiv sanayileri arasındaki uzun yıllara dayanan üretim, tedarik ve inovasyon iş birliğinin önemi ile söz konusu düzenlemelerin yaratabileceği olası etkiler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

        Küresel otomotiv sanayisinin geleceğini şekillendirecek yeni düzenleme sürecinde, Türkiye’nin Avrupa otomotiv değer zincirindeki yerinin korunması ve iş birliğinin güçlendirilmesi kritik önem taşıyor.

        Brüksel’de gerçekleştirilen temasların, Türkiye ile Avrupa otomotiv sanayileri arasındaki ortak anlayışın güçlenmesine ve sürecin daha sağlıklı ilerlemesine katkı sunması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme: Aileden 'diatom' testi başvurusu

        VAN'da 2024 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in (21) babası Nizamettin Kabaiş, kızının suda boğulup boğulmadığının kesinleşmesi amacıyla 'diatom' testi için başvurduklarını, adli tıptaki örneklerle testte sonuç çıkmazsa fethi kabir yapılacağın...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Oğuzhan Uğur ve 9 kişi adliyeye sevk edildi
        Oğuzhan Uğur ve 9 kişi adliyeye sevk edildi
        51 kilo altın için 10 dakika yetti... 170 milyon TL'lik altın vurgunu yapan çift yakalandı
        51 kilo altın için 10 dakika yetti... 170 milyon TL'lik altın vurgunu yapan çift yakalandı
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Hücuma genç Fransız!
        Hücuma genç Fransız!
        İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gözaltında
        İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gözaltında
        79 yıl önce İstanbul
        79 yıl önce İstanbul
        İsrail, ABD'de 'etki kampanyası' yürütüyor
        İsrail, ABD'de 'etki kampanyası' yürütüyor
        Final maçının ünlü seyircileri
        Final maçının ünlü seyircileri
        Finalin ardından saha karıştı!
        Finalin ardından saha karıştı!
        Trump, Dünya Kupası ödül töreninde sahneden inmedi
        Trump, Dünya Kupası ödül töreninde sahneden inmedi
        Egea'nın yerine ne gelecek?
        Egea'nın yerine ne gelecek?
        İsmail Kartal'ın Gornik planı!
        İsmail Kartal'ın Gornik planı!
        DSÖ'den dikkat çeken demans raporu
        DSÖ'den dikkat çeken demans raporu
        Ünlü oyuncu üniversiteden mezun oldu
        Ünlü oyuncu üniversiteden mezun oldu
        "İçine şeytan girdi" deyip boğmaya kalkışmıştı!
        "İçine şeytan girdi" deyip boğmaya kalkışmıştı!
        Eşine modellik yaptı
        Eşine modellik yaptı
        Mezarda uyanma korkusu tarihin en tuhaf icadını doğurdu!
        Mezarda uyanma korkusu tarihin en tuhaf icadını doğurdu!
        NVIDIA CEO'su Huang'ın ünlü ceketi servet değerine satıldı
        NVIDIA CEO'su Huang'ın ünlü ceketi servet değerine satıldı
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları
        Hakimiyetin tapusu
        Hakimiyetin tapusu