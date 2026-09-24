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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Türkiye’de yapay zeka adaptasyonu yüzde 51’e ulaştı, inovasyon hız kazandı

        Türkiye’de yapay zeka adaptasyonu yüzde 51’e ulaştı, inovasyon hız kazandı

        Amazon Web Services (AWS) ve Strand Partners'ın ortak çalışması, Türk işletmelerinde yapay zeka kullanımının bir yılda %37'den %51'e yükseldiğini, liderlerin %66'sının yapayı zekayı stratejik öncelik olarak gördüğünü ve bu adaptasyonun inovasyon hızını belirgin şekilde artırdığını ortaya koyuyor. Finansal hizmetler, medya, perakende ve imalat sektörlerinin öncülük ettiği süreçte şirketlerin %24'ü ileri seviye uygulamalara geçmiş durumda. Bulut altyapısı, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ve 2026-2030 Eylem Planı ile uyumlu yatırımlar, Türkiye'yi küresel ölçekte en hızlı büyüyen yapay zekâ pazarlarından biri haline getiriyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 14:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yapay zeka adaptasyonu yüzde 51 oldu!

        Yapay zeka teknolojileri, küresel ekonomide rekabet gücünü belirleyen en kritik unsurlar arasında yer alıyor. Ülkeler ve şirketler, bu teknolojileri hızla benimseyerek verimliliği artırırken inovasyon süreçlerini de yeniden tanımlıyor. Türkiye, son dönemde attığı adımlarla bu alanda dikkat çeken bir yükseliş yakaladı. AWS’nin küresel araştırma şirketi Strand Partners’a hazırlattığı “2026’da Türkiye’nin Yapay Zeka Potansiyelini Ortaya Çıkarmak” başlıklı rapor, bu yükselişi somut verilerle ortaya koyuyor.

        YAPAY ZEKA KULLANIMI BİR YILDA YÜZDE 38 BÜYÜDÜ

        Araştırmaya göre Türkiye’deki işletmelerde yapay zeka adaptasyonu bir yıl önceki yüzde 37 seviyesinden yüzde 51’e yükseldi. Bu, yıllık yüzde 38’lik bir büyüme oranına karşılık geliyor. İş dünyası liderlerinin yüzde 66’sı artık yapay zekayı en önemli veya yüksek düzeyde stratejik bir öncelik olarak değerlendiriyor. Temel sektörler arasında finansal hizmetler, medya ve eğlence, perakende ile imalat öne çıkıyor. Şirketlerin yüzde 24’ü ise raporun “ileri seviye” olarak tanımladığı aşamada bulunuyor. Bu seviye, birden fazla yapay zeka modelinin entegrasyonunu, temel sistemlere dahil edilmesini ve gelişmiş yapay zeka aracıları ile otonom araçlarla deneyleri kapsıyor.

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        AWS Türkiye Genel Müdürü Berrin Özselçuk, araştırmanın sonuçlarını şöyle yorumladı: “Türkiye’de liderlik mükemmel koşulları beklemez; harekete geçer. Bu araştırmada gördüğümüz şey de tam olarak bunu yansıtıyor. İşletmeler yapay zekayı hızla benimsiyor, ‘Bunu kullanabilir miyiz?’ sorusunun ötesine geçerek ‘Bunu sorumlu bir şekilde nasıl ölçeklendiririz?’ sorusuna odaklanıyor. Bölgesel altyapı, iş birlikleri ve yapay zeka yetkinliklerine yönelik yatırımlarımız tam olarak bu soruyu yanıtlamak için var. Kuruluşları, deneysel çalışmaları gerçek dünyada etkiye dönüştürecek kontroller ve teknik kabiliyetlerle donatıyoruz.”

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        İNOVASYON HIZI ARTTI, BULUT ALTYAPISI TEMEL ROLDE

        Yapay zekayı benimseyen işletmelerin yüzde 78’i, dijital değişim hızının arttığını ve önümüzdeki yıllarda daha da ivme kazanmasını beklediklerini belirtiyor. Bulut bilişim, dünya standartlarında yapay zeka altyapısına, araçlarına ve çözümlerine ölçeklenebilir erişim sağlayarak bu dönüşümün temelini oluşturuyor. Rapor, Türkiye’nin dijital altyapı, yetenek ve inovasyon ekosistemlerine yaptığı yatırımların, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi (2021-2025) ve Türkiye’nin Yapay Zeka Eylem Planı (2026-2030) ile uyumlu şekilde yapay zeka odaklı bir ekonominin yolunu açtığını vurguluyor.

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        EĞİTİM VE YETKİNLİK YATIRIMLARI SÜRÜYOR

        AWS, bölge genelinde yerel uzmanlarla iş birliği yaparak yetkinlikleri geliştirmeye devam ediyor. Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye’de eğitim girişimleriyle 680 binden fazla kişiye ulaşıldı. 2030 yılına kadar 2 milyon kişiye ulaşma hedefi doğrultusunda çalışmalar sürüyor. Rapora göre ivmenin kalıcı hale gelmesi için daha fazla işletmenin küçük ölçekli kazanımların ötesine geçerek büyük ölçekte derin inovasyona yönelmesi gerekiyor.

        GELECEĞE BAKIŞ: ÜÇ ÖNCELİKLİ ALAN

        Rapor, Türkiye’nin Yapay Zeka Eylem Planı (2026-2030) doğrultusunda üç öncelik tanımlıyor: Her tür ve ölçekteki işletme için finansmana erişimi artırmak; büyük ölçekli uygulamaları destekleyen ve güvenli benimsemeyi kolaylaştıran politikalara öncelik vermek; yapay zeka yetkinliklerine erişimi genişletmek. Bu unsurların hayata geçmesiyle Türkiye, güçlü yapay zeka ivmesini kalıcı küresel rekabet gücüne ve ekonomik dönüşüme çevirebilecek avantajlı bir konumda bulunuyor.

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        #ypaay zeka
        #aws
        #amazon
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