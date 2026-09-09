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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda TÜSEDAD: Çiğ süt üretim maliyeti ağustosta 28,50 TL'ye çıktı

        TÜSEDAD: Çiğ süt üretim maliyeti ağustosta 28,50 TL'ye çıktı

        Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), ağustos ayına ilişkin 1 litre sıcak çiğ süt üretim maliyetini 28,50 TL olarak açıkladı. Sektör temsilcileri, Ulusal Süt Konseyi'nin ekim ayına kadar sabitlediği tavsiye fiyatının acilen gözden geçirilmesini talep ediyor

        Giriş: 09 Eylül 2026 - 12:09 Güncelleme:
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        Çiğ süt üretim maliyeti belli oldu

        Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) ağustos ayına ilişkin sıcak çiğ süt üretim maliyet verilerini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan hesaplamalara göre 1 litre sıcak çiğ süt üretim maliyeti ağustos ayında 28,50 TL olarak belirlendi.

        Dernek, çiğ süt maliyetinde temmuz ayına kıyasla yaşanan 1,63 TL’lik artışta en belirleyici unsurun kesif yem fiyatları olduğunu ve Kesif yem fiyatlarında görülen yüzde 11 civarındaki yükseliş maliyetler üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti.

        Dernekten yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

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        "Girdi maliyetlerine gelen bu yükselişin yanında reforme inek ve düve kesim fiyatlarında yüzde 4,5 artış gözlenmiş ancak bu yükselme dahi kesif yemde meydana gelen yükselişin maliyete yansımasını dengeleyememiştir.

        "USK REFERANS FİYATI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

        Ülkemizin içinde bulunduğu enflasyonist ortamdan kaynaklı koruyucu hekimlik ve sağlık giderleri de TÜİK verileri dikkate alınarak güncellenmiştir. Gelinen noktada, Ulusal Süt Konseyi tarafından Ekim ayına kadar sabitlenen çiğ süt referans fiyatının gözden geçirilmesi önerimizdir.

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        USK’NİN MALİYET HESABINA İLİŞKİN ELEŞTİRİ VE TALEPLER

        Bilindiği üzere Ulusal Süt Konseyi yönetmeliği gereği her ay 1 litre sıcak süt maliyeti açıklamaktadır. Konseyin maliyet hesaplamasında yapılan açıklamalarda; giderlerin 10 baş ve üzeri işletmelerin giderlerine göre bulunmuştur denmektedir. Burada kaç baştan bahsedildiği net değildir. Ayrıca günde 20 litre süt veren bir sürünün sadece sağmal olan ineklerinin yem giderleri dikkate alınmakta; doğan tüm dişi ve erkek buzağılar 4 günlükken satılmaktadır. Bunun dışındaki tüm giderler ‘’toplam maliyetin yüzde 62,1’i yemdir’’ şeklinde belirtilmektedir.

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        Yapılan açıklamada yem giderleri dışındakiler bölümünde vb. ibaresi kullanılmakta ve bu bölümün ayrı bir programda ayrıntılı bir şekilde hesaplandığı belirtilmektedir. Bu ayrıntıda diğer giderler içerisinde ölen veya reforme edilmesi gereken hayvanlar dikkate alınmakta mıdır? Ölen veya reforme edilen bir sağmalın yerine sürünün devamlılığı için gebe düve ve /veya sağmal inek satın alma bedeli eklenmiş midir?

        Aynı şekilde gelirler bölümünde sadece buzağı geliri dikkate alınmıştır. Oysaki reforme edilen ineklerin kesiminden de gelir elde edilmektedir. Gerçi bu durum reforme edilen hayvanın yerine konması için gereken tutarın altında kalacağından gider kalemlerinde satın alınan ineğin de dikkate alınması gerekmektedir. Tüm bu ayrıntılar yapılan açıklamada farklı bir programda hesaplanmaktadır denmekte ancak bu programda nasıl bir hesaplama yapıldığı ve bahsi geçen ayrıntıdaki kalemlerin yüzde oranları açıklanmamaktadır.

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        Konseyimiz tarafından yılın ilk 2 ayında yem giderleri yüzde 63,35 iken Mart ayından bugüne kadar bu oran yüzde 62,10 olarak belirtilmiştir. Bu düşüş elektriğe gelen zammın etkisi şeklinde mi yorumlanmalıdır?

        Derneğimiz tarafında yapılan maliyet hesaplamasında da yem giderleri her ay değişmekle birlikte konseyimiz ile yakın hesaplanmakta ve yem fiyatlarımız arasında da çok büyük farklılıklar da bulunmamaktadır. Bu nedenle; tüm sektörü etkileyen maliyet ve tavsiye fiyatı konusunda yetkili olan kurumun maliyetler arasındaki farkın algılanması için diğer giderler bölümünün de ayrıntılı olarak açıklanması faydalı olacaktır.

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        Özetle sadece yem fiyatlarındaki değişime dayanan ve yine sadece sağmal ineklerin tükettiği yem miktarı göz önünde bulundurularak yapılan hesaplamanın ayrıntılandırılması sektörümüzün beklentisidir."

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        #TÜSEDAD
        #çiğ süt
        #Çiğ süt üretim maliyeti
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