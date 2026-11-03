Ülker sürdürülebilirlik hedeflerine somut adımlarla ilerliyor

Türkiye’nin lider gıda şirketi Ülker, 1944’ten bu yana iş yapışının merkezindeki israfsız şirket kültürünü, bilim temelli hedefler ve saha uygulamalarıyla geleceğe taşıyor. 2025’te, değer zinciri boyunca somut sonuçlar elde eden ve karbon salımını önemli ölçüde azaltan şirket, yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği, onarıcı tarım, sürdürülebilir ham madde tedariki ve lojistik uygulamalarıyla hedeflerine ilerliyor.

İKLİM KRİZİYLE MÜCADELEDE TARIMSAL ÜRETİMİN GÜCÜ

Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı- COP31’e ev sahipliğinin iklim değişikliğiyle mücadelede ortak sorumlulukların ve somut uygulamaların önemini vurguladığını belirterek şunları söyledi: “COP31 ile dünyanın iklim odağı Türkiye’ye çevrilirken, bu topraklardan doğan global bir şirket olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Küresel iklim kriziyle mücadelede çözümün anahtarı, vaatleri aşarak yerel değerleri korumak ve ülkemizin tarımsal üretim gücünü geleceğe taşımaktır. İsrafsız şirket kültürümüzü 2050 Net Sıfır vizyonumuzla birleştiriyor; çiftçilerimiz ve iş ortaklarımızla değer zincirimizde dönüşümü destekliyoruz. Uzun vadeli hedeflerimizi paylaşırken, bu hedefleri mümkün kılacak adımları bugünden atmaya önem veriyoruz.”

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KARBON EMİSYONU VE KAYNAK KULLANIMI AZALTILIYOR

Ülker, 2025’te Türkiye’deki son ürün ve ham madde fabrikalarında I-REC sertifikalı yüzde 100 yenilenebilir elektrik kullanarak elektrik tüketiminden kaynaklanan Kapsam 2 emisyonlarını sıfırladı ve 97 bin 193 ton karbon emisyonunu önledi. Enerji ve su verimliliği projeleriyle yaklaşık 634 evin yıllık toplam enerji kullanımına eşdeğer 12 bin 11 megavatsaat enerji ve 53,5 milyon yarım litrelik şişe suya eşdeğer 26 bin 759 metreküp su tasarrufu sağladı.

İsrafsız şirket kültürüyle ambalajlarda plastik kullanımı 96 ton, kâğıt kullanımı 25,2 ton azaltan Ülker tüketicilerine sunduğu ürünlerde ambalaj kaynaklı çevresel etkileri azaltmak amacıyla geri dönüştürülebilirliği artıran malzeme dönüşümleri gerçekleştiriyor. Ambalajlarda tek tip ham madde kullanımını yaygınlaştırarak plastik kullanımını azaltırken geri dönüşüm süreçlerine uyumu da güçlendiriyor. Ülker, bu çalışmaların sonucunda plastik ambalajların tamamında kompozit yapılardan çıktı.

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ONARICI TARIMLA VERİMLİLİK ARTIYOR

Ülker’in buğday üretiminde yürüttüğü Onarıcı Tarım Projesi 2025’te 101 çiftçiyle 6 bin 860 dekarlık alanda devam ettirildi. Toprak analizleri, uydu görüntüleri ve sensör verilerini çiftçilerin bilgi ve deneyimiyle birleştiren projede, örtü ve çit bitkisi, azaltılmış işleme, gübre ve sulama optimizasyonu gibi onarıcı tarım pratikleriyle önceki sezona göre kuru tarım alanlarında verim yüzde 22 arttı, gübre kaynaklı karbon emisyonları yüzde 10 azaldı. Sulanan alanlarda ise verim yüzde 21 artarken sulama kaynaklı enerji emisyonları yüzde 32 düştü.

Proje kapsamında Kırıkkale’de yürütülen Yağmurdan Hasada sosyal sorumluk projesiyle dört okulda yağmur suyu hasadı sistemleri, damla sulama sistemi ve bostanlar kuruldu. Öğrencileri üretime dahil eden çalışmayla, su verimliliği, sürdürülebilir tarım ve çevre bilincinin uygulamalı olarak geliştirilmesi hedefleniyor.

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FINDIK VE KAKAODA SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM

Ülker, 2023 yılında başlattığı Fındıktan Fazlası Projesiyle 2025’te 100’ü kadın 200 çiftçiye toprak analizi, gübreleme, budama ve zararlılarla mücadele konularında eğitim ve saha desteği sağladı. Biyolojik mücadele için 9 bin samuray arısını doğaya saldı. Proje, 2026’da 175’i kadın 350 çiftçiye ve 4 bin 356 dekara ulaştı. Şirketin bu rakamı daha yukarılara taşıyacak yol haritaları bulunuyor. Ülker üreticileriyle birlikte modern ve verimli tarımı yaygınlaştırarak toprağın bereketini korumaya, Türkiye’nin fındık üretimindeki liderliğini sürdürmesine destek olmak için çalışmalarına devam ediyor.

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Ülker’in 2020’de bu yana devam ettirdiği Kakaodan Fazlası projesi, Fildişi Sahili’ndeki grup iştiraki Fildisi Cocoa Industry, Earthworm Foundation ve Topkapı’daki kakao işleme tesisi aracılığıyla, çiftçilerle ve kooperatiflerle doğrudan bir bağ kurarak hayata geçiriliyor. Proje kapsamında tarımsal ormancılık pilot projesi 2025’te iki kooperatife genişletildi. DAKUA kooperatifinde 196 çiftçiye ait 387 hektar haritalandı, altı farklı bölgeye 16 bin 266 orman ve meyve ağacı dikildi. Kakao ağaçlarının farklı ağaç türleriyle birlikte yetiştirilmesini destekleyen proje, toprağı korunmayı, biyoçeşitliliği geliştirmeyi ve çiftçi ailelerinin yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlıyor.

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ÜRÜNLERDE DENGELİ BESLENME HEDEFLERİ

Ülker, mevcut ve yeni ürünlerini tüketici beklentileri ve yükselen bütünsel iyilik ve dengeli yaşam trendi doğrultusunda geliştiriyor. pladis’in global beslenme modeli kapsamında ürünlerinde şeker, tuz ve doymuş yağı azaltmayı, lif ve proteini artırmayı, tüm ürün kategorilerinde 2030 yılına kadar 50 ton tuz, 1.000 ton yağ ve 3.000 ton şeker azaltmayı hedefliyor.

YAPAY ZEKÂ VE DİJİTAL TEKNOLOJİLERLE KAYNAK VERİMLİLİĞİ

Ülker, yapay zekayı ve dijital teknolojileri çevresel, sosyal, yönetişim (ÇSY) hedeflerine ulaşmada etkin bir araç olarak konumlandırıyor; çevresel verimlilik, risk yönetimi, raporlama süreçleri ve tedarik zinciri yönetimi alanlarında bunlardan yararlanıyor. Kaynak verimliliğini artırmak, çevresel etkileri azaltmak, riskleri daha etkin yönetmek ve karar alma süreçlerini güçlendirmek amacıyla üretimden lojistiğe, tarımdan kalite yönetimine kadar birçok alanda dijital çözümlerden yararlanıyor.

Yıl içinde uygulamaya alınan yapay zekâ çözümleriyle Türkiye’deki fabrikalarda yıllık 200 milyon TL’nin üzerinde tasarruf sağlandı. Üretimde makine verileri anlık izlenerek olası arızalar önceden tespit ediliyor, enerji tüketimi daha etkin yönetiliyor ve kalite kontrolü geliştiriliyor.

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Yapay zekâ destekli rota optimizasyonuyla lojistik kaynaklı karbon salımını 2014’ten bu yana yüzde 70’e varan oranda azaltan Ülker, 2025’te 100 milyon TL tasarruf sağladı ve lojistik maliyetlerini bir önceki yıla göre yüzde 4 düşürdü. Tarım alanında ise uydu görüntüleri, sensörler ve dijital analiz araçları kullanılarak toprağın ihtiyaçları, bitki gelişimi ve sulama zamanlaması daha hassas biçimde takip ediliyor. Böylece su, gübre ve diğer tarımsal girdilerin daha verimli kullanılmasına katkı sağlanırken, sürdürülebilir üretim uygulamaları da destekleniyor.

Ülker’in sürdürülebilirlik çalışmaları bağımsız değerlendirmelerde takdir görüyor. LSEG’in (London Stock Exchange Group) değerlendirmesinde dünya genelindeki 427 gıda şirketi arasında en yüksek puanı alarak üst üste üçüncü kez kategori lideri oldu. S&P Global’in The Sustainability Yearbook listesinde yer almayı sürdürerek gıda ürünleri kategorisindeki 26 şirket arasında tek Türk şirketi olma başarısını gösterdi. Ülker 2015’ten bu yana yer aldığı Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nin yanı sıra, 2025’te BIST Sürdürülebilirlik 25 endeksine de girdi.

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ÜLKER 2030 ARA HEDEFLERİNE İLERLİYOR

Ülker, Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) ile uyumlu taahhütleri doğrultusunda 2030’a kadar, 2023’e kıyasla Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını yüzde 42, Kapsam 3 emisyonlarını yüzde 30, tarım ve arazi kullanımıyla ilişkili FLAG emisyonlarını ise yüzde 30,3 azaltmayı hedefliyor. Sözleşmeli buğday üreticileriyle onarıcı tarım uygulamalarını 10 bin dekara taşımak da 2030 hedefleri arasında yer alıyor.

Şirket ayrıca fabrika ve depolarında elektriğin tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı, birim üretim başına su kullanımını 2014’e göre yüzde 45 azaltmayı ve üretim kaynaklı net ham madde kayıplarını yüzde 0,5’in altına indirmeyi hedefliyor. Kakao ve bitkisel yağ hariç yerli tarımsal ham madde kullanımını yüzde 90’a çıkarma hedefiyle yerel üretimi ve tedarik zincirinin dayanıklılığını destekliyor.