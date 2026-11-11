Vakıf Katılım'dan 7,4 milyar TL net kâr

Vakıf Katılım, 2026 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. 2025 yıl sonuna göre yüzde 37,9 büyüyerek 1,1 trilyon TL’lik aktif büyüklüğe ulaşan Vakıf Katılım, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde 7,4 milyar TL net kâr elde etti.

Vakıf Katılım, 2026 yılının ilk dokuz ayında 743,1 milyar TL fon topladı; ekonomiye nakdi ve gayri nakdi 729,2 milyar TL finansman desteği sağladı. Net kârını 7,4 milyar TL’ye çıkaran Banka, aktif büyüklükte 2025 yıl sonuna göre yüzde 37,9’luk bir büyüme sergiledi ve 2026 yılı üçüncü çeyreğinde 1,1 trilyon TL’lik aktif büyüklüğe ulaştı.

“KATILIM FİNANS TÜRKİYE EKONOMİSİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMESİNDE ÖNEMLİ BİR DEĞER OLUŞTURUYOR”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, “2026 yılının üçüncü çeyreğinde elde ettiğimiz sonuçlar, dengeli büyüme yaklaşımımızın ve güçlü finansal yapımızın bir yansıması oldu. Yılın ilk dokuz ayında 743,1 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşırken, reel sektöre sağladığımız nakdi ve gayri nakdi finansman desteği 729,2 milyar TL seviyesine yükseldi. Aktif büyüklüğümüzü ise 2025 sonuna göre yüzde 37,9 artırarak 1,1 trilyon TL’ye taşıdık ve dönem sonunda 7,4 milyar TL net kâr elde ettik. Ortaya koyduğumuz performansı yalnızca bilanço büyüklükleriyle değil, müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına sunduğumuz çözümler ve reel ekonomiye sağladığımız destekle birlikte değerlendiriyoruz. Katılım finansın üretim, yatırım ve ticaretle kurduğu doğrudan bağın, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesinde önemli bir değer oluşturduğuna inanıyoruz. Vakıf Katılım olarak güçlü sermaye yapımız, dijital ve fiziksel hizmet kanallarımız ile yenilikçi yaklaşımımız sayesinde müşterilerimizin değişen beklentilerine cevap vermeye, katılım finans ekosisteminin gelişimine ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.