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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Vergi denetimine 3 yeni birim

        Vergi denetimine 3 yeni birim

        Vergi Denetim Kurulu, organize vergi kaçakçılığı ile uluslararası vergilendirme ve transfer fiyatlandırmasına yönelik yeni ihtisas birimlerini 1 Ekim itibarıyla faaliyete geçiriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 11:47 Güncelleme:
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        Vergi denetiminde yeni dönem

        Vergi Denetim Kurulu (VDK), Organize Vergi Kaçakçılığı Denetim Daire başkanlıkları ile Uluslararası Vergilendirme ve Transfer Fiyatlandırması Sektörel Denetim Daire Başkanlığının 1 Ekim itibarıyla faaliyete geçeceğini bildirdi.

        VDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, denetim kapasitesinin ihtisaslaşma, veri analitiği, dijital denetim ve risk odaklı çalışma anlayışı doğrultusunda geliştirilmesine devam ediliyor.

        Bu kapsamda 1 Ekim itibarıyla Ankara Organize Vergi Kaçakçılığı Denetim Daire Başkanlığı, İstanbul Organize Vergi Kaçakçılığı Denetim Daire Başkanlığı ile İstanbul Uluslararası Vergilendirme ve Transfer Fiyatlandırması Sektörel Denetim Daire Başkanlığı fiilen faaliyete geçecek.

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        Organize Vergi Kaçakçılığı Denetim Daire başkanlıkları, başta sahte belge düzenleme ve kullanma organizasyonları olmak üzere çok sayıda kişi ve şirketin birlikte hareket ettiği, paravan şirketlerin, finansal akışların ve profesyonel aracılık mekanizmalarının bulunduğu karmaşık yapıların bütüncül biçimde incelenmesi amacıyla oluşturuldu.

        Böylece organize yapıların yalnızca görünen şirketlerine değil, bu yapıların kurulmasını, yönetilmesini ve sürdürülmesini sağlayan organizasyonel kapasiteye de odaklanan daha bütüncül denetim yaklaşımı hayata geçirilecek.

        VERİ ANALİTİĞİ VE DİJİTAL DENETİM

        Uluslararası Vergilendirme ve Transfer Fiyatlandırması Sektörel Denetim Daire Başkanlığı da çok uluslu şirketler ve sınır ötesi işlemlerin vergilendirilmesine yönelik denetim kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla kuruldu.

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        Yeni yapılanmayla, çok uluslu şirketlerin işlemleri yerel kayıt ve beyannamelere ek olarak grubun küresel faaliyet yapısı, ülkeler itibarıyla gelir ve karlılığı, grup içi işlemleri, işlev-varlık-risk dağılımı, finansman yapısı ve uluslararası veri kaynaklarıyla birlikte değerlendirilebilecek.

        Her iki daire başkanlığının çalışma modelinde de veri analitiği ve dijital denetim önemli bir yer tutacak. Yeni daire başkanlıklarıyla organize vergi kaçakçılığıyla daha etkin mücadele edilmesi, çok uluslu şirketlere ve uluslararası işlemlere yönelik denetim kapasitesinin artırılması, karmaşık işlemlerin uzman ekipler tarafından değerlendirilmesi ve vergi denetiminde ihtisaslaşmanın kurumsal hale getirilmesi amaçlandı.

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        VDK, mükellef haklarını, hukuki güvenliği ve eşitlik ilkesini gözeten, risk temelli, veri destekli ve uzmanlaşmış denetim anlayışını geliştirmeye devam edecek.

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        #Vergi Denetim Kurulu
        #vergi
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