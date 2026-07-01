WhatsApp'ta telefon numarası zorunluluğu kalkıyor
WhatsApp, kullanıcıların telefon numaralarını paylaşmadan yalnızca benzersiz kullanıcı adlarıyla iletişim kurmasını sağlayacak yeni gizlilik özelliğini duyurdu. 3 milyar hesap için kademeli olarak devreye girecek sistem, özellikle grup sohbetlerinde büyük kolaylık sağlayacak. Platformda aynı zamanda üst düzey yönetim değişikliği de yaşandı.
Son dönemde WhatsApp ve Instagram’daki hızlı değişimler, dijital iletişim alışkanlıklarımızı kökünden değiştiriyor. Meta sosyal medya uygulamalarındaki değişim rüzgarı devam ediyor. Instagram'daki uçtan uca şifrelemenin değiştirilmesi ciddi tepki çekerken, algoritma ve Reels odaklı dönüşümleri devam ederken, WhatsApp da kullanıcı gizliliğini merkeze alan köklü bir yeniliğe imza atıyor. Artık sohbet başlatmak için telefon numaranızı vermek zorunda kalmayacaksınız. Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması, “Kullanıcı Adı Dönemi”ni başlatarak milyonlarca kullanıcıya daha güvenli ve esnek bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.
KULLANICI ADI DÖNEMİ KADEMELİ OLARAK BAŞLIYOR
Gelecek aylarda dünya genelindeki yaklaşık 3 milyar WhatsApp hesabı için kademeli olarak kullanıma sunulacak özellik kapsamında kullanıcılar, uygulama üzerinden kendilerine benzersiz bir kullanıcı adı belirleyebilecek. Bu sayede telefon numarası paylaşmadan yeni sohbetler başlatmak mümkün hale gelecek.
WhatsApp Ürün Müdürü Alice Newton-Rex, özellikle grup sohbetlerinde telefon numaralarının yabancılarla paylaşılmak istenmediğine dair yoğun talep aldıklarını belirterek, “Bu özellikle kullanıcılara kimliklerini nasıl yansıtacakları konusunda tam kontrol vermeyi amaçlıyoruz” dedi.Benzer bir gizlilik özelliği, güvenli mesajlaşma uygulaması Signal tarafından 2024 yılında hayata geçirilmişti.
ESNEKLİK, GÜVENLİK VE KULLANIM KOLAYLIĞI
Platformda herkese açık bir kullanıcı adı dizini yer almayacak. Hesap açmak için telefon numarası zorunluluğu devam etse de, numara profilde görünmeyecek ve üçüncü kişilerle otomatik paylaşılmayacak.
UZMANLARDAN META VERİ UYARISI
Gelişmeyi değerlendiren Oxford Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Carisa Veliz, özelliği gizlilik açısından olumlu bir adım olarak nitelendirirken Meta’nın veri politikalarına eleştiri getirdi. Veliz, “Uygulama sohbet içeriklerini uçtan uca şifreleme sayesinde göremese de, kiminle ne zaman mesajlaşıldığı gibi meta verileri toplayarak profilleme ve reklam süreçlerinde kullanmaya devam ediyor” uyarısında bulundu.
YÖNETİM KADROSUNDA BÜYÜK DEĞİŞİM
WhatsApp’taki bu teknolojik dönüşüme paralel olarak yönetimde de önemli bir nöbet değişimi yaşandı. Platformu yaklaşık yedi yıldır yöneten CEO Will Cathcart görevinden ayrıldı. Cathcart’ın yerine Hindistan merkezli finansal teknoloji girişimi CRED’in kurucusu Kunal Shah getirildi. Bu atama, özellikle Hindistan gibi kritik pazarlarda büyüme stratejilerine daha fazla odaklanılacağına işaret ediyor.
Uzmanlar, kullanıcı adı özelliğinin genç kullanıcılar ve gizliliğe önem veren kesimler tarafından hızlı benimsenmesini beklerken, Meta’nın veri toplama pratiklerinin bu olumlu adımı sınırlayıp sınırlamayacağı tartışılıyor.