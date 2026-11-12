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        Haberler Ekonomi Borsa Yabancıdan 367 milyon dolarlık alım

        Yabancıdan 367 milyon dolarlık alım

        Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 367,2 milyon dolarlık hisse senedi, 36,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken 143,1 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) sattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 16:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yabancıdan 367 milyon dolarlık alım

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı.

        Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 367,2 milyon dolarlık hisse senedi, 36,9 milyon dolarlık DİBS aldı, 143,1 milyon dolarlık ÖST sattı. Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 6 Kasım haftasında 31 milyar 323,1 milyon dolardan 32 milyar 266,2 milyon dolara yükseldi.

        Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 15 milyar 829,9 milyon dolardan 15 milyar 797,4 milyon dolara indi. ÖST stoku ise 2 milyar 670,6 milyon dolardan 2 milyar 513,9 milyon dolara geriledi.

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