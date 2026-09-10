2024 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi ve Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) Institute Professor unvanını taşıyan Daron Acemoğlu, teknolojik ilerlemenin ekonomik ve toplumsal sonuçlarına ilişkin çalışmalarıyla bu tartışmaya farklı bir perspektif kazandırıyor. Simon Johnson ile birlikte kaleme aldığı Power and Progress’te, teknolojinin refahı kendiliğinden yaymadığını; kimin kazanıp kimin kaybedeceğini, teknolojinin yönüne ilişkin tercihlerin belirlediğini vurguluyor.

Yapay zekâ insanın yerini mi alacak, yoksa insanın yapabildiklerini mi güçlendirecek? Acemoğlu’nun otomasyon, istihdam ve gelir dağılımı üzerine ortaya koyduğu bu çerçeve, yapay zekâyı iş modellerine entegre eden finans sektörü için de temel bir soruya işaret ediyor: Dönüşüm kimin için değer yaratacak?

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6 Ekim’de Finansta Yapay Zekâ Zirvesi’nin kapanış keynote’unu verecek Acemoğlu’nu, İstanbul Fintech Week bileti alan tüm katılımcılar dinleyebilecek. Acemoğlu aynı akşam, IFW Leadership Forum’da sektörün üst düzey yöneticileriyle kapalı bir oturumda bir araya gelecek. Genel etkinlik biletinden ayrı olarak Forum’a yalnızca başvurusu onaylanan üst düzey yöneticiler katılabilecek.

MERKEZ BANKALARI VE DÜZENLEYİCİLER AYNI PLATFORMDA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın davetiyle, yurt dışındaki merkez bankalarından üst düzey temsilcilerin de katılacağı etkinlik, finansal teknolojilerin gelişimini düzenleyici gündemle buluştururken sınır ötesi diyalog ve iş birliğine de alan açacak.

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İstanbul Fintech Week Kurucu Ortağı Demet Zübeyiroğlu, etkinliğin bu yılki odağını şöyle değerlendiriyor:

“Finansın geleceğini yalnızca yeni teknolojiler değil, bu teknolojilerle ilgili bugün aldığımız kararlar belirleyecek. Yapay zekânın nasıl kullanılacağı ve dönüşümün kimler için değer yaratacağı artık sektörün ortak gündemi. Prof. Daron Acemoğlu’nu, merkez bankalarının temsilcilerini, düzenleyicileri ve sektör liderlerini aynı platformda buluşturmamızın nedeni de bu. İstanbul Fintech Week’te yalnızca teknolojinin nereye gittiğini değil, bu teknolojilerle nasıl bir finansal gelecek inşa etmek istediğimizi konuşacağız.”

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FİNANSIN DÖNÜŞÜMÜ, BEŞ ZİRVEDE

Sürdürülebilir Finans, Ödemeler, Finansta Yapay Zekâ, Dijital Bankacılık ve Dijital Varlıklar zirvelerinden oluşan programda, ana sahne oturumlarına kapalı yuvarlak masa toplantıları eşlik edecek.

Ödemeler Zirvesi’nin açılışını Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Ozan Deniz yapacak. Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Kerem Orbay, ödemelerin ticaretin içine gömülmesini ele alan bir söyleşide yer alacak. Sınır ötesi ödeme altyapıları ise Ripple’ın Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü Reece Merrick’in katılacağı panelde tartışılacak. Para transferi şirketi Remitly’nin CEO’su Sebastian J. Gunningham da programın konuşmacıları arasında bulunuyor.

Yapay zekânın finansal kurumlarda risk yönetimini ve siber güvenliği nasıl dönüştürdüğü, Cognitive Finance Group CEO’su Clara Durodié’nin keynote’unda ele alınacak. Dijital Bankacılık Zirvesi’nin açılış keynote’unu verecek Bridge API CEO’su Anna Maj ise bankacılığın modüler mimarilere geçişine odaklanacak.

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Yapay zekâ, bankacılık için bir yeniden yapılanma mı, yoksa köklü bir kırılma mı? Bu soru, Akbank Dijital Çözümler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven’in katılımıyla 7 Ekim’de Dijital Bankacılık Zirvesi kapsamındaki “The Intelligent Bank: Reinvention or Disruption?” panelinde ele alınacak.

Dijital bankacılığın büyüme potansiyeli de programın tartışma başlıkları arasında yer alacak. Avrupa’nın en büyük dijital bankalarından Bunq’ta global operasyonlardan sorumlu Hüseyin Demirhisar’ın da katılacağı panelde, şubesiz bankacılığın ölçeğe ulaşıp ulaşmadığı değerlendirilecek.

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2019’dan bu yana 60’tan fazla ülkeden 17.000’i aşkın katılımcıyı buluşturan İstanbul Fintech Week’te bugüne kadar 630’u aşkın konuşmacı sahne aldı. Etkinlik bu yıl da finans dünyasının uluslararası diyaloğunu İstanbul’a taşıyacak.

FİNANS EKOSİSTEMİNİN ÖNDE GELEN KURUMLARINDAN DESTEK

BEX Dijital Cüzdan katkılarıyla organize edilen İstanbul Fintech Week 2026’nın isim sponsorluğunu BKM Express üstleniyor. Garanti BBVA Black Sponsor; Akbank LAB, TROY ve Türkiye İş Bankası Diamond Sponsor; Ripple ve Priority Pass ise C-Suite Sponsor olarak etkinliği destekliyorlar. Tüm Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) stratejik ortak olarak yer alırken, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi bünyesindeki Invest in Türkiye de etkinliğin destekçileri arasında bulunuyor.

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Program, konuşmacılar ve katılım bilgileri için: istanbulfintechweek.com