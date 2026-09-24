Yeni BMW 7 Serisi, Contemporary Istanbul'da boy gösterdi

A.A.Murakami'nin BMW'nin Neue Klasse vizyonundan ilham alarak yarattığı "SYMBIOSIS" isimli enstalasyonu Yeni BMW 7 Serisi ile beraber Contemporary Istanbul'un 21. edisyonunda yer alıyor.

Azusa Murakami (Japonya) ve Alexander Groves'un (Birleşik Krallık) birlikteliğiyle oluşan Tokyo ve Londra merkezli sanatçı ikilisi A.A.Murakami tarafından tasarlanan "SYMBIOSIS"; Art Basel'in ardından, 23 Eylül Ön İzleme ve 24-27 Eylül Genel Ziyaret tarihleri arasında Contemporary Istanbul'da sanatseverlerle buluşuyor.

A.A.Murakami'nin teknoloji ile fiziksel ve doğal süreçleri bir araya getiren "Ephemeral Tech" yaklaşımı, BMW'nin Neue Klasse kapsamında geliştirdiği insan ve makine arasındaki etkileşime dayalı sürüş vizyonuyla kesişiyor.

REKLAM

SYMBIOSIS, adını biyolojide iki farklı organizmanın birlikte yaşamasını ifade eden "simbiyoz" kavramından alıyor. Enstalasyonda heykelsi ve mühendislik ürünü formlar; ışık, sis ve baloncuklar gibi geçici fiziksel unsurlarla bir araya geliyor, hava akımı, sıcaklık, yerçekimi ve rastlantı gibi doğal etkilerle şekillenerek sürekli değişen bir deneyim ortaya koyuyor.

Çalışma, A.A.Murakami'nin teknolojiyi fiziksel gerçeklikle doğrudan ilişkilendiren "Ephemeral Tech" yaklaşımını yansıtıyor.

MERKEZDE YENİ 7 SERİSİ VAR

SYMBIOSIS aynı zamanda BMW'nin Neue Klasse kapsamında tanımladığı "BMW Symbiotic Drive" yaklaşımını sanatsal bir bağlama taşıyor. BMW, bu yaklaşımda sürücü ve otomobili birbirinden bağımsız iki yapı yerine, insan niyeti ile akıllı sürüş destek sistemlerinin birlikte çalıştığı koordineli bir sistem olarak ele alıyor. Yapay zekâ destekli sistemler; hızlanma, frenleme ve direksiyon hareketleri gibi sürücü girdilerini öngörerek desteklemeyi ve insan ile araç arasındaki etkileşimi daha akıcı hâle getirmeyi amaçlıyor.

REKLAM

Enstalasyonun merkezinde ise yeni BMW 7 Serisi yer alıyor. Otomobilin monolitik tasarımı, iç mekânı, sürüş deneyimi ve işçiliği, eserin teknoloji, tasarım ve fiziksel deneyim arasındaki ilişkisinin bir parçası olarak konumlandırılıyor.

Böylece SYMBIOSIS, A.A.Murakami'nin doğal süreçlerle şekillenen geçici unsurlarını BMW'nin mühendislik yaklaşımıyla aynı deneyim içerisinde buluşturuyor.

"OTOMOBİL VE SÜRÜCÜ ETKİLEŞİMİ YENİDEN TANIMLANIYOR"

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik: "Neue Klasse vizyonuyla otomobil ve sürücü arasındaki etkileşimi yeniden tanımlayan BMW Symbiotic Drive yaklaşımının, A.A.Murakami'nin teknoloji ile fiziksel ve doğal süreçleri buluşturan sanatsal perspektifiyle kesişmesi, BMW'nin geleceğe yönelik vizyonunu farklı bir deneyim alanında ortaya koyuyor. BMW'nin yenilikçi yaklaşımını sanat ve tasarım aracılığıyla paylaşmaktan heyecan duyuyoruz" dedi.