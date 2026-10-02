Hyundai, C-SUV segmentindeki Tucson modelinin yeni neslini tanıttı. Markanın "Art of Steel" tasarım felsefesi doğrultusunda geliştirilen yeni Tucson, büyüyen boyutları, yenilenen iç mekanı, elektrik destekli güç aktarma sistemleri ve yeni nesil Pleos Connect bilgi-eğlence sistemiyle güncellendi.

2004 yılında ilk nesli tanıtılan Tucson, bugüne kadar Avrupa'da 2 milyonun üzerinde satışa ulaştı. Model, 2025 yılında Avrupa'da bireysel müşterilere yapılan satışlarda C-SUV segmentinin lideri oldu.

Yeni Tucson, önceki nesle göre 35 milimetre uzayarak 4.560 milimetre uzunluğa, 35 milimetre genişleyerek 1.900 milimetre genişliğe ve 20 milimetre artışla 1.670 milimetre yüksekliğe ulaştı.

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Modelin aks mesafesi de artırılırken, özellikle arka bölümde yolcular için daha geniş bir yaşam alanı oluşturuldu. Ön ve arka koltuklar arasındaki mesafe 1.102 milimetreye çıkarılırken, arka diz mesafesi 340 milimetreye ulaştı.

Hyundai, kapıların açılma açısını da 73 dereceden 83 dereceye çıkararak araca giriş ve çıkışı kolaylaştırmayı hedefledi.

Yeni TUCSON'un iç mekanında daha sade ve işlevsel bir tasarım anlayışı benimsendi. Sürücünün görüş alanına yerleştirilen 9,9 inç dijital gösterge ekranına, donanıma bağlı olarak Head-Up Display eşlik ediyor.

Merkezi bilgi-eğlence ekranının altında fiziksel düğmelere de yer veren Hyundai, sık kullanılan fonksiyonlara doğrudan erişim sağlıyor. Kabinde iki adet 15 watt kablosuz şarj ünitesi ve dört adet 100 watt USB-C bağlantısı bulunuyor.

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Donanım seviyesine göre Ergo Motion sürücü koltuğu, masaj fonksiyonu, Relaxation Comfort koltukları ve üç bölgeli klima gibi özellikler de sunuluyor.

HİBRİT SEÇENEKTE 81 KM ELEKTRİK MENZİL

Yeni TUCSON'un bağlantılı teknolojilerinin merkezinde Android Automotive OS tabanlı Pleos Connect sistemi yer alıyor. Sistem, 12.9 ve 17 inç boyutlarında merkezi ekran seçeneklerini 9.9 inçlik dijital sürücü ekranıyla bir araya getiriyor.

Yapay zeka destekli sesli tanıma sistemi, sürücünün farklı menüler arasında gezinmeden araç fonksiyonlarına ve bilgilere ulaşmasına imkan sağlıyor.

Modelde ayrıca 12 hoparlörlü ses sistemi ve çeşitli bağlantılı hizmetler sunuluyor.

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Yeni Tucson'un motor seçenekleri arasında 150 PS gücündeki 1.6 T-GDI benzinli motorun yanı sıra hibrit ve plug-in hibrit versiyonlar bulunuyor.

Hibrit TUCSON 245 PS güç ve 380 Nm tork üretirken, plug-in hibrit versiyon 292 PS'ye kadar güç ve 380 Nm tork sunuyor.

PHEV versiyonunda 17.1 kWh kapasiteli batarya kullanılıyor ve 17 inç jantlarla 81 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili hedefleniyor. Bu değerlerin nihai homologasyon sürecine tabi olduğu belirtildi.

Modelde ayrıca 48 volt hafif hibrit sistem ve 7 ileri çift kavramalı şanzıman seçeneği de bulunuyor.

GELİŞMİŞ SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ

Yeni Tucson, Hyundai SmartSense güvenlik ve sürüş destek teknolojileriyle donatılıyor. Ön Çarpışma Önleme Asistanı 2, Otoyol Sürüş Asistanı 2, Akıllı Hız Limiti Asistanı ve Navigasyon Tabanlı Akıllı Hız Sabitleyici sistemleri bu kapsamda sunuluyor.

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Modelde ayrıca Hafızalı Geri Manevra Asistanı, Uzaktan Akıllı Park Asistanı ve Park Çarpışma Önleme Asistanı gibi teknolojiler bulunuyor. Dört tekerlekten çekişli versiyonlarda sunulan Zemin Görüntüleme Sistemi de zorlu koşullarda sürücüye destek sağlıyor.

Yeni Tucson'un çekme kapasitesi güç aktarma sistemine göre değişiyor. Hibrit versiyon 1.910 kilograma kadar çekme kapasitesi sunarken, plug-in hibrit versiyon yüzde 12 eğimde 1.810 kilograma kadar çekebiliyor.

Römorkla Geri Manevra Asistanı ise römorkla yapılan geri manevralarda direksiyon kontrolüne destek oluyor.