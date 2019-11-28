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Haberlerİş-Yaşam

Ekonomik güven endeksi 91,3 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),kasım ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni açıkladı. Ekonomik güven endeksi, kasımda geçen aya kıyasla yüzde 1,7 yükselerek 89,8'den 91,3'e ulaştı

Ekonomik güven endeksi

Ekonomik güven endeksi Ekim ayında 89,8 iken, Kasım ayında %1,7 oranında artarak 91,3 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Kasım ayında tüketici güven endeksi 59,9 değerine, reel kesim güven endeksi 105,9 değerine ve hizmet sektörü güven endeksi 91,3 değerine yükseldi. Kasım ayında perakende ticaret sektörü güven endeksi 101,2 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise 63,9 değerine geriledi.

Ekonomik güven endeksi, Kasım 2019


Ekonomik güven endeksi, sektörel endeksler ve değişim oranları, Kasım 2019

 

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