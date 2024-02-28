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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ekonomik güven endeksi şubatta aylık bazda yüzde 0,4 azalarak 99 oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Ekonomik güven endeksi şubatta aylık bazda yüzde 0,4 azalarak 99 oldu

        Ekonomik güven endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 0,4 azalarak 99 değerini aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 10:36 Güncelleme: 28.02.2024 - 10:36
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        Ekonomik güven endeksinde gerileme
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre, endeks ocakta 99,4 iken şubatta yüzde 0,4 azalarak 99 oldu.

        Tüketici güven endeksi ise şubatta aylık bazda yüzde 1,3 gerileyerek 79,3'e düştü.

        Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 0,9 düşerek 102'ye indi.

        İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 1 yükselerek 91,8 değerini aldı.

        Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,6 artarak 118,6, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1 gerilemeyle 114,5 oldu.

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