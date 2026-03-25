EKPSS sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2026 EKPSS başvuru tarihleri
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tarihi gündemdeki yerini koruyor. En az yüzde 40 engelli raporu olan adaylar devlet memuru olarak atanmak için sınavda ter dökecek. ÖSYM'nin paylaştığı takvime göre EKPSS'ye girmeyi bekleyen adaylar için başvuru, sınav ve sonuç tarihleri netlik kazandı. Bu kapsamda "2026 EKPSS başvuruları ne zaman yapılacak, sınav hangi güne denk geliyor?" soruları yanıt buldu. İşte detaylar
Giriş: 25.03.2026 - 13:47
1
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için geri sayım sürüyor. 4–24 Şubat 2026 tarihleri arasında başvurularını tamamlayan adaylar sınav tarihi ve giriş yerlerine ilişkin araştırmalarını artırdı. Adaylar şimdi EKPSS’nin ne zaman yapılacağını ve sınav giriş yerlerinin hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. Konuya dair detaylar haberimizde
2
2026 EKPSS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM’nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 19 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleşecek.
3
EKPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecekler.
