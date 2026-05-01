EKPSS SONUÇLARI 2026: EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuçları nasıl öğrenilir?
19 Nisan'da yapılan 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonrasında adayların sonuç heyecanı devam ediyor. Yoğun katılımın gerçekleştiği sınavın değerlendirme aşamasında sona gelinirken, adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Gözler, resmi sonuç takvimini duyurması beklenen Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) çevrilmiş durumda. İşte EKPSS sonuçları ile ilgili detaylar...
EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları için beklenen tarih netleşti. Buna göre 2026 EKPSS sonuçları, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü adayların erişimine açılacak. Açıklanacak sonuçlar, ilan edildiği tarihten itibaren dört yıl süreyle geçerliliğini koruyacak.
EKPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarını Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin resmi sonuç ekranı üzerinden görüntüleyebilecek. Sonuç bilgilerine ulaşmak isteyenler, T.C. kimlik numaraları ve kendilerine ait şifreleriyle sisteme giriş yaparak puanlarını öğrenebilecek.