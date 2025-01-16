EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı! 2025 Engelli memur EKPSS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılır?

EKPSS TERCİHLERİ BAŞLADI

2025 EKPSS tercihler 16-27 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Tercih işlemleri 16 Ocak 2025 tarihinde saat 14.30'da başlayacak ve 27 Ocak 2025 tarihinde saat 23.59'da bitecek.

ÖSYM DUYURDU

2025-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.