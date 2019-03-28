31 Mart Yerel Seçimleri çalışmalarına hız kesmeden Büyükçekmece’de devam eden Mevlüt Uysal, seçmenleriyle bir araya gelerek projelerini anlatıyor. Gün boyu süren yoğun programında sabah Ulus ve Hürriyet Mahallelerinde esnafı ziyaret eden Uysal,dün öğleden sonra ise özel bir firmanın çalışanlarına projelerini anlattı. Daha sonra Büyükçekmece Giresunlular Derneği açılış programına katılan Uysal, akşam ise 31 Mart yerel seçimlerde Büyükçekmece ilçesinde görev yapacak AK Parti sandık görevlileriyle yemekte bir araya geldi.

"VATANDAŞIN OYLARINI SİZLER KORUYACAKSINIZ”

Halkın iradesinin sandığa yansıması konusunda da sandık görevlilerine büyük iş düştüğünü söyleyen Uysal, "3 aydır mahalle mahalle kapı kapı dolaştık. AK Parti ilçe teşkilatı olarak geceli gündüzlü yaptığımız bu çalışma herkeste Büyükçekmece’de değişimin başlayacağı yönünde bir kanı oluşturdu. Eğer biz İstanbul’da sandık mazbatalarını ilk getiren ilçe olursak televizyonlardan seçim kurulundan önce bütün Türkiye’ye Büyükçekmece seçim sonuçlarını ilan etmiş oluruz ve gerçekten sandığa en iyi sahip çıkan teşkilat oluruz. Bugüne kadar sürdürdüğünüz özverili çalışmayı seçim günü de devam ettirin. Sabah sandığa erken sahip çıkalım, akşam sandık kapanınca işimizi sağlam yapalım, her okulumuzda avukatımız var. Okul ve kat sorumlumuz var. Her türlü imkanımız var. Dolayısıyla biz sandıkların sayımı biter bitmez İstanbul’da en fazla merak edilen ilçe Büyükçekmece’de zaferimizi ilan edelim. Seçim sonuçlarını doğru bir şekilde ilk ilan edebiliyorsak bilin ki 5 yıl içerisinde Büyükçekmece’ye yapacağımız hizmetin başlangıcını seçim akşamı yapmış oluruz” diye konuştu.

"İLK GÖRÜŞTE AŞIK OLDUM"

Cumhur İttifakı olarak, seçim çalışmalarında çok çalıştıklarını vurgulayan Uysal, “Seçim çalışmalarına başladığımız ilk gün dedim ki, İstanbul’da 39 belediye başkan adayımız var. Ben size söz veriyorum. 39 ilçe belediye başkan adayı içerisinde en fazla çalışan olacağım demiştim. Hem İBB başkanlığı yapıyorum, hem de ilçe belediye başkan adayıyım. Büyükçekmece AK Parti İlçe Teşkilatı da en fazla çalışan teşkilat olursa bu iş bitti demiştim. İl Başkanlığında yapılan toplantıda İstanbul’da en fazla çalışan teşkilat Büyükçekmece teşkilatı olduğu açıklandı. Bizim bu çabamız ve isteğimiz bazılarını gözüne batmış olacak ki CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Mitinginde benim söylediğim sözler üzerine ‘Mevlüt Uysal Büyükçekmece’yi ne zaman gördü de aşık oldu?’ demiş. Ben öyle flört yapmadan ilk görüşte aşık oldum,vuruldum. Büyükçekmece bizim için bir aşk hikayesi. İnşallah 31 Mart’ta sandıklar kapanıp sonuçlar açıklandığı zaman halkımızın gönlündeki yerini tüm Türkiye’ye gösteririz. Büyükçekmece 25 yıldır hizmetten mahrum olduysa, bizde bu gençlerin bu teşkilatın azmi ve inancı ve Büyükçekmece aşkı sayesinde Büyükçekmece’yi İstanbul’un en güzel ilçesi yapacağız” İfadelerini kullandı.