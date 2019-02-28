CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, projelerini anlattı. “İstanbul için bu seçimin üç anlamı var: Ekonomi ekonomi ekonomi” diyen İmamoğlu, “Beka sorunu diye İstanbul’u uyutmaya çalışmayın. Mızrak çuvala artık sığmıyor. İstanbullu her şeyin farkında. Bu büyük ekonomik çöküntüye rağmen ben sokaklarda başka bir şey daha görüyorum. Bir büyük umut ışığı görüyorum. İstanbul ittifakı her gün daha da büyüyor. İstanbul yeni bir başlangıca hazırlanıyor bunu hissediyorum” ifadelerini kullandı.

DÖRT ARTI BİR FORMÜLÜ

İstanbul’un adil, yeşil ve yaratıcı bir kent olacağını vadeden İmamoğlu, ”Ama aynı zamanda İstanbul kadın dostu bir kent olacak. Girişimci dostu bir kent olacak. Engelli ve çocuk dostu bir kent olacak” dedi. İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Öncelikli derdimiz İstanbul’daki hayat pahalılığı. İstanbullunun cebinden çıkan parayı mümkün olduğunca azaltacağız. Sosyal yardımları mümkün olduğunca artıracağız. Dört harcama kaleminde İstanbullunun cebinden çıkan parayı azaltacağız. Gıdaya, ulaşıma, eğitime, suya harcadığı parayı azaltacağız. Bunlar çok rahat nefes aldıracak. Artı bir olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal yardım bütçesini tam üç kartına çıkaracağız ve bu kaynağı vatandaşa sunacağız.”

YENİ ANNEYE ÜCRETSİZ ULAŞIM

Kent Gıda Konseyi kuracaklarını söyleyen İmamoğlu, “İstanbullu ne yediğini bilecek. Afet durumları için de gıda stoklarının oluşması sağlanacak ve israf önlenecek” dedi. Ulaşımı daha ucuz hale getirecek vaatlerini anlatan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Yeni bebeği olan anne çocuğu dört yaşına gelene kadar ücretsiz faydalanacak. Çocuklar 12 yaşına kadar topu taşıma araçlarına ücretsiz binecek. Öğrencilerin 85 lira olan kartı 50 lira olacak. 25 yaşın altındaki tüm gençler yüzde 40 indirimli faydalanacak. Resmi ve milli bayramlarda toplu taşıma ücretsiz olacak.”

OKULLARA KUMANYA YARDIMI

Eğitime harcanan paradan bahseden İmamoğlu, “Yemekhanesi olmayan okullara kumanya yardımı yapacağız. Mahalle evlerinde ücretsiz etüt merkezleri oluşacak” dedi.



İmamoğlu, konutta suyun yüzde 40 indirimli olacağını vadederek “5 yılın sonunda İstanbullu artık musluktan temiz su içebilecek” diye konuştu.

“İSTİHDAM SORUNU ÇÖZÜLECEK”

İstanbul’da dört gençten birinin işsiz olduğunu kaydeden İmamoğlu, “350 bini 18-25 yaş arası. Ne okutabildik ne meslek eğitimi verebildik ne de iş bulabildik. Yüzde 15’lere varan toplam işsizlik oranını tek hanelere düşüreceğiz” dedi ve bu vaadini 5 maddede anlattı:

1- İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tüm projeleriyle genişleyen hizmet ağı sayesinde 25 bin insana doğrudan istihdam sağlanacak.

2- Bölgesel istihdam ofisleri ile iş arayan ile yatırımcı buluşacak. Aralarında teminat olacağız. Ofislerle hedef 200 bin istihdam.

3- İşsizlik için en önemli etken olan eğitim sorununa odaklanacağız. Nitelikli meslek eğitimini ücretsiz bir şekilde yaygınlaştıracağız. İSMEK’ler yaygın hale gelecek. Kent enstitüleri kurulacak.

4- Girişimcilik desteklenecek. Kent enstitülüleri aynı zamanda girişimcilere ofis imkanı ve finansal destek sağlayacak.

5- İstanbul tanıtım ve yatırım ajansı kurulacak. İstanbul yatırım yapılabilir merkez haline gelecek. Üretim ekonomisi yeniden sağlanacak.