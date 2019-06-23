Millet İttifakı ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy kullandığı Beylikdüzü'ndeki Haldun Taner İlkokulu'ndaki 1382 numaralı sandıkta sayım işlemi tamamlandı.
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AA'daki habere göre sandıktaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için verilen oylardan 242'sini Ekrem İmamoğlu, 62'sini AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım aldı. Oyların 3'ü ise geçersiz sayıldı. Aynı sandıkta 31 Mart'ta Ekrem İmamoğlu 243, Binali Yıldırım 60 oy almış, 4 oy da geçersiz sayılmıştı.
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