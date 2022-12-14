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Haberler Gündem Yargı EKREM İMAMOĞLU YARGILANIYOR! Son dakika haberi: İmamoğlu neden yargılanıyor? Karar çıkacak mı? - GÜNCEL GELİŞME
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Ekrem İmamoğlu davası bugün!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava bugün görülecek. Son duruşmada savcı mütalaasını açıklarken, İmamoğlu için 4 yıl 1 ay hapis cezası istemişti. Bugünkü davada kararın açıklanması bekleniyor

EKREM İMAMOĞLU YARGILANIYOR! Son dakika haberi: İmamoğlu neden yargılanıyor? Karar çıkacak mı? - GÜNCEL GELİŞME
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YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasına bugün devam edilecek. 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinden sonra YKS üyelerine hakaret suçlamasıyla yargılanan İmamoğlu davasında savcı mütalaasını tekrarladı ve İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün hakim karşısına çıkıyor. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada kararın çıkması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesine yönelik YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıkacak. İmamoğlu’nun 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada savcı mütalaasını tekrarlamıştı.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar çıkması bekleniyor.

İMAMOĞLU: HAKİME SAVCIYA GÜVENMEK İSTİYORUM

TV100'de Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın programında konuşan Ekrem İmamoğlu, "Biz böyle bir kararı umut etmiyoruz. Her şeye rağmen yarınki mahkemenin hakimine, savcısına karar vericilerine sonsuz güvenmek istiyorum. Temennim o. Her zaman söylüyorum. Allah’ım vicdan yoksunu, adalet yoksunu insanlardan bizi koru. Bunlar önemli kavramlar. Güvenmek istiyorum. Kötü bir söz söylemek, önyargılı davranmak istemiyorum. Umarım kalplerinde adalet hissiyle ve en güçlü hukuk bilgileriyle karar versinler" dedi.

İBB Başkanı şunları söyledi:

"Vicdanıma ve ruhuma yerleştirmiyorum. Ben hiç negatif düşünmeyi sevmem. Bünyemi onla yormak istemiyorum. Yarın böyle bir kötü karar, böyle bir duygu hissetmiyorum, hissetmek de istemiyorum. Milletimiz adına da Türkiye Cumhuriyeti Yargısı adına da istemiyorum. Ekrem İmamoğlu bundan en son zarar görecek kişi.

Avukatlarımız farklı fikirler söylüyorlar… Tüm bunlara bakınca siyasi bir dava olduğunu ama gerekçeleriyle ki yarın mahkemeye çok önemli üstat hukukçuların görüşleri sunulacak, aynı zamanda şahit olarak dinlenmesi istenecek başka şahitler var. Bütün bunların dinlenip, bu işin yarın bir karar celsesi olmayacağı yönünde görüşler var. Bir yandan da tereddüt ediyorlar. Acaba siyasi bir dava olup, çılgınlık olur mu diye. Umarım yarın bir çılgınlık yapmaz değerli hâkim ve mahkemenin diğer üyeleri…"

EKREM İMAMOĞLU NEDEN YARGILANIYOR?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 Kasım 2019’daki "31 Mart seçimini iptal ettirenler ahmaktır" sözleri nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı.

Cumhuriyet savcısı, Ekrem İmamoğlu'nun "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada, İmamoğlu hakkında 'siyasi yasak' anlamına gelen Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 53. maddenin uygulanması da istendi.

11 KİŞİNİN MAĞDUR OLDUĞU BELİRTİLDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İBB başkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği, 4 Kasım tarihli basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürüldü.

İddianamede İmamoğlu'nun 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması istendi.

İddianamede dönemin YSK Başkanı Sadi Güven'in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtildi.

REDDİ HAKİM TALEBİ REDDEDİLDİ

İBB Başkanı İmamoğlu ile ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. Habertürk'ten Ümit Uzun'un haberine göre duruşmada 1 tanık dinlendi. Ardından mahkeme savcılıktan esas hakkındaki mütalaasını açıklamasını istedi. Bunun üzerine de İmamoğlu'nun avukatı delillerin araştırılmadığını ve bu nedenle mütalaanın hazırlanamayacağını belirterek reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme ise bu talebi davayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek reddetti.

MÜTALAA TEKRARLANDI, DAVA ERTELENDİ

Davada savcı mütalaasını tekrarladı ve İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep etti. Öte yandan dava 14 Aralık'a ertelendi.

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