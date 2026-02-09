Habertürk
        Ekrem İmamoğlu'nun korumasına adli kontrol talebi | Son dakika haberleri

        Ekrem İmamoğlu’nun korumasına adli kontrol talebi

        "Yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun korumalarından Bektaş Kamburoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi

        Giriş: 09.02.2026 - 14:09 Güncelleme: 09.02.2026 - 14:45
        “Yolsuzluk” soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu’nun korumalarından Bektaş Kamburoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; “Yolsuzluk” soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun korumalarından Bektaş Kamburoğlu’nu gözaltına almıştı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen Kamburoğlu yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol şartıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

        Sel sularına kapılan otomobilden kaçan şüpheli aranıyor

        İzmir'in Menderes ilçesinde Balımnaz Türkkal (16) ve ablası Nergiz Türkkal'ın (21) öldüğü sel sularına kapılan otomobilden kaçan ve 3 farklı suçtan aranması olan T.D'yi bulmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

