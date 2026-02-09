Ekrem İmamoğlu’nun korumasına adli kontrol talebi
"Yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun korumalarından Bektaş Kamburoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi
Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; “Yolsuzluk” soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun korumalarından Bektaş Kamburoğlu’nu gözaltına almıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen Kamburoğlu yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol şartıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.