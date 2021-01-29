DHA

Termometrelerin eksi 25'i gösterdiği Rusya'nın Sibirya bölgesinde, soğuk havanın etkisi yapılan deneyle resmen tescillendi.

DHA'nın haberine göre Sibirya bölgesinde bir buz parçasının üzerine kırılan yumurta saniyeler içerisinde dondu.

Sosyal medyada paylaşılan deneyin görüntüleri viral oldu.

Rusya'da yaşayan ABD'li gazeteci Alec Luhn da geçtiğimiz hafta ülkedeki bazı bölgelerin ne kadar soğuk olduğunu gözler önüne sermek için yumurta ve noodle fotoğrafı paylaşmıştı.

"Hava sıcaklığının -40 derece olduğu Novosibirsk'te kahvaltı..." notuyla paylaşılan kare ilgi görmeyi başarmıştı.

Fotoğraf, Sibirya Federal Bölgesi'nin başkenti ve en kalabalık üçüncü kenti durumunda olan Novosibirsk'te sert geçen kışı özetlemişti.