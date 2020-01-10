Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın üstlendiği Ekşi Elmalar filminin bu akşam yeniden ekranlara gelmesiyle vatandaşlar filmin konusunu ve hangi oyuncuların oynadığını merak etmeye başladı. İşte Ekşi Elmalar filmi hakkında merak edilenler...

EKŞİ ELMALAR FİLMİ KONUSU NE?

Filmde Aziz Bey'in eşi Ayda ve kızları Muazzez, Türkan ve Safiye'nin öyküleri 1970'li yılların sonunda Hakkari'de başlar ve 1990'lı yılların sonunda Antalya’ya dek uzanır... Sert mizaclı Belediye Reisi Aziz Özay karakteri başrolde. Bu karakterin kendi çapında meşhur iki özelliği var: Biri herkesin imrendiği meyve bahçesi, ikincisi de evlenme çağına gelmiş, birbirinden güzel 3 kızı. Bu kızlar ise kasaba merkezine inmemelerine, insan içine çok çıkmamalarına rağmen çok fazla taliplileri var.

EKŞİ ELMALAR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

- Ersin Korkut

- Fatih Artman

- Yılmaz Erdoğan

- Songül Öden

- Caner Cindoruk

- Cezmi Baskın

- Devrim Yakut

- Şükran Ovalı

- Şükrü Özyıldız

- Farah Zeynep Abdullah

EKŞİ ELMALAR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ekşi Elmalar filminin çekimleri Muğla'nın Köyceğiz, Ortaca ve Marmaris ilçesinde yapıldı.