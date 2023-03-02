Türkiye'nin en çok ziyaret edilen sitelerinden biri olan Ekşi sözlük'e 21 Şubat tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli getirilmişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Ekşi Sözlük kapatılırken, siteye erişim kısıtlandı. Peki, "Ekşi Sözlük açıldı mı, erişim engeli kalktı mı?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...