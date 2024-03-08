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        Haberler Gündem EKYS sonuçları son dakika açıklandı! (sonuc.osym.gov.tr) MEB EKYS sonuçları sorgulama

        EKYS sonuçları son dakika açıklandı! ÖSYM ile 2024 EKYS sonuçları sorgulama ekranı

        ÖSYM tarafından EKYS sonuçları açıklandı. 18 Şubat'ta düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı ile  müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı belirleniyor. EKYS 2024 sınav sonuçları bugün açıklanmış olup gözler ÖSYM sonuç sorgulama ekranına çevrilmiş durumda. Adaylar https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sonuçlarına erişebilecek. Peki EKYS sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2024 EKYS sonuçları sorgulama sayfası

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 19:15 Güncelleme: 08.03.2024 - 19:15
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        EKYS sonuçları ile ilgili sorgulamalar başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Kurumları Yönetici Seçme Sınavı 18 Şubat tarihinde düzenlendi. EKYS soruları ve cevapları duyuruldu. MEB EKYS sonuçları için gözler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM) çevrilmişti. Sonuçlar saat 10.00'da açıklandı. İşte EKYS sonuçları sorgulama sayfası

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        2024 MEB EKYS SONUÇLARI AÇIKLANDI

        ÖSYM sonuç açıklamasında; "18 Şubat 2024 tarihinde uygulanan 2024 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’nın (2024-MEB-EKYS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

        Adaylar, sınav sonuçlarına 8 Mart 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

        Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

        SONUÇ BELGESİ GÖNDERİLMEYECEK

        Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi

        gönderilmeyecek.

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        EKYS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        EKYS sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açılacak. Adaylar sonuç sorgulama ekranına T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapabilecek.

        EKYS 2024 sonuçları sorgulama ekranında adayların 100 tam puan üzerinden elde ettiği sonuçlarla beraber doğru-yanlış cevap sayısı yer alacak.

        EKYS sınav sonuçlarına ilişkin bilgilendirme basılı veya mail yoluyla yapılmayacak. ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulan sonuçlar tebliğ hükmünde olacak.

        ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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