EKYS sonuçları ile ilgili sorgulamalar başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Kurumları Yönetici Seçme Sınavı 18 Şubat tarihinde düzenlendi. EKYS soruları ve cevapları duyuruldu. MEB EKYS sonuçları için gözler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM) çevrilmişti. Sonuçlar saat 10.00'da açıklandı. İşte EKYS sonuçları sorgulama sayfası