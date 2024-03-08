EKYS sonuçları son dakika açıklanıyor! 2024 EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
ÖSYM tarafından EKYS sonuçları açıklanıyor. 18 Şubat'ta düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı ile müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı belirleniyor. EKYS 2024 sınav sonuçları bugün açıklanacak olup gözler son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. Adaylar https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sonuçlarına erişebilecek. Peki EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte EKYS sonuçları sorgulama sayfası
EKYS sonuçları ile ilgili sorgulamalar başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Kurumları Yönetici Seçme Sınavı 18 Şubat tarihinde düzenlendi. EKYS soruları ve cevapları duyuruldu. MEB EKYS sonuçları için gözler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM) çevrildi. Sonuçların bugün açıklanması beklenirken saat kaçta açıklanacağı belli değil. İşte EKYS sonuçları sorgulama sayfası
2024 MEB EKYS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
MEB EKYS sınav sonuçlarının erken açıklanması gündemde bulunmuyor. Daha önce yapılan açıklamada EKYS sonuçlarının 8 Mart günü erişime açılacağı duyuruldu.
“EKYS sınav sonuçları açıklandı duyurusu” ÖSYM’nin sosyal medya hesabından yapılacak.
Adayların sonuç bilgisinde, adayın doğru/yanlış cevap sayıları ve sınav puanı yer alacak.
SONUÇ BELGESİ GÖNDERİLMEYECEK
Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi
gönderilmeyecek.
EKYS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
EKYS sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açılacak. Adaylar sonuç sorgulama ekranına T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapabilecek.
EKYS 2024 sonuçları sorgulama ekranında adayların 100 tam puan üzerinden elde ettiği sonuçlarla beraber doğru-yanlış cevap sayısı yer alacak.
EKYS sınav sonuçlarına ilişkin bilgilendirme basılı veya mail yoluyla yapılmayacak. ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulan sonuçlar tebliğ hükmünde olacak.