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        Haberler Gündem EKYS sonuçları son dakika (sonuc.osym.gov.tr) açıklanıyor!  MEB EKYS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        EKYS sonuçları son dakika açıklanıyor! 2024 EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

        ÖSYM tarafından EKYS sonuçları açıklanıyor. 18 Şubat'ta düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı ile  müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı belirleniyor. EKYS 2024 sınav sonuçları bugün açıklanacak olup gözler son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. Adaylar https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sonuçlarına erişebilecek. Peki EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte EKYS sonuçları sorgulama sayfası

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 10:08 Güncelleme: 08.03.2024 - 10:08
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        EKYS sonuçları ile ilgili sorgulamalar başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Kurumları Yönetici Seçme Sınavı 18 Şubat tarihinde düzenlendi. EKYS soruları ve cevapları duyuruldu. MEB EKYS sonuçları için gözler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM) çevrildi. Sonuçların bugün açıklanması beklenirken saat kaçta açıklanacağı belli değil. İşte EKYS sonuçları sorgulama sayfası

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        2024 MEB EKYS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        MEB EKYS sınav sonuçlarının erken açıklanması gündemde bulunmuyor. Daha önce yapılan açıklamada EKYS sonuçlarının 8 Mart günü erişime açılacağı duyuruldu.

        “EKYS sınav sonuçları açıklandı duyurusu” ÖSYM’nin sosyal medya hesabından yapılacak.

        Adayların sonuç bilgisinde, adayın doğru/yanlış cevap sayıları ve sınav puanı yer alacak.

        SONUÇ BELGESİ GÖNDERİLMEYECEK

        Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi

        gönderilmeyecek.

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        EKYS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        EKYS sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açılacak. Adaylar sonuç sorgulama ekranına T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapabilecek.

        EKYS 2024 sonuçları sorgulama ekranında adayların 100 tam puan üzerinden elde ettiği sonuçlarla beraber doğru-yanlış cevap sayısı yer alacak.

        EKYS sınav sonuçlarına ilişkin bilgilendirme basılı veya mail yoluyla yapılmayacak. ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulan sonuçlar tebliğ hükmünde olacak.

        ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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