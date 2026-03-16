Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş El Bilal Toure'den paylaşım: O aptallar gibi olmayın! - Beşiktaş Haberleri

        El Bilal Toure'den paylaşım: O aptallar gibi olmayın!

        El Bilal Toure, sosyal medya hesabından Beşiktaş taraftarına teşekkür ederken kendisini eleştirenlere sert sözlerle tepki gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2026 - 00:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş forması giyen El Bilal Toure, resmi X hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

        Malili futbolcu, siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür ederken bazı eleştirilere de sert sözlerle yanıt verdi.

        Toure paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

        "Beşiktaş'ın gerçek taraftarlarına, iyi ve kötü zamanlarda her zaman oyuncularını destekleyenlere teşekkür etmek istiyorum."

        "O APTALLAR GİBİ OLMAYIN"

        Eleştirilerde bulunan bazı kesimlere de tepki gösteren Toure sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Telefonlarının arkasına saklanıp kendi oyuncularını eleştiren ve televizyon kanallarında antrenör gibi davranan o aptallar gibi olmayın."

