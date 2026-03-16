El Bilal Toure'den paylaşım: O aptallar gibi olmayın!
El Bilal Toure, sosyal medya hesabından Beşiktaş taraftarına teşekkür ederken kendisini eleştirenlere sert sözlerle tepki gösterdi.
Giriş: 16.03.2026 - 00:08
Beşiktaş forması giyen El Bilal Toure, resmi X hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Malili futbolcu, siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür ederken bazı eleştirilere de sert sözlerle yanıt verdi.
Toure paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Beşiktaş'ın gerçek taraftarlarına, iyi ve kötü zamanlarda her zaman oyuncularını destekleyenlere teşekkür etmek istiyorum."
"O APTALLAR GİBİ OLMAYIN"
Eleştirilerde bulunan bazı kesimlere de tepki gösteren Toure sözlerini şöyle sürdürdü:
"Telefonlarının arkasına saklanıp kendi oyuncularını eleştiren ve televizyon kanallarında antrenör gibi davranan o aptallar gibi olmayın."
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ