        El Bilal Toure sağlık kontrolünden geçti! - Beşiktaş Haberleri

        El Bilal Toure sağlık kontrolünden geçti!

        Beşiktaş'ın transferde anlaştığı Malili futbolcu El Bilal Toure, sağlık kontrolünden geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 13:43 Güncelleme: 26.08.2025 - 13:43
        El Bilal Toure sağlık kontrolünden geçti!
        Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Malili futbolcu El Bilal Toure, sağlık kontrolünden geçti.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu El Bilal Toure, bu sabah Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti." denildi.

        Detaylı kan tetkikleri yapılan 23 yaşındaki oyuncunun, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği, sağlık kontrollerinin, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

