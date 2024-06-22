El Salvador'da şiddetli yağış: 15 ölü

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Fernando Lopez, basına yaptığı açıklamada, ülke geneli şiddetli yağışlarda sel ve toprak kaymaları meydana geldiğini söyledi.

Şu ana kadar 15 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Lopez, 600 kişinin tahliye edildiğini, 27 evin zarar gördüğünü ve 46 toprak kayması ihbarı aldıklarını bildirdi.

AA'nın haberine göre; arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Lopez, 6 bin kişi kapasiteli 100 barınak kurulduğunu duyurdu.

Öte yandan şiddetli yağışların devam edecek olması nedeniyle bazı bölgelerde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildiği kaydedildi.