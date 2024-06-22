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        Haberler Dünya Amerika El Salvador'da şiddetli yağış: 15 ölü | Dış Haberler

        El Salvador'da şiddetli yağış: 15 ölü

        Orta Amerika ülkesi El Salvador'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 05:48 Güncelleme: 22.06.2024 - 05:48
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        El Salvador'da şiddetli yağış: 15 ölü
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        Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Fernando Lopez, basına yaptığı açıklamada, ülke geneli şiddetli yağışlarda sel ve toprak kaymaları meydana geldiğini söyledi.

        Şu ana kadar 15 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Lopez, 600 kişinin tahliye edildiğini, 27 evin zarar gördüğünü ve 46 toprak kayması ihbarı aldıklarını bildirdi.

        AA'nın haberine göre; arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Lopez, 6 bin kişi kapasiteli 100 barınak kurulduğunu duyurdu.

        Öte yandan şiddetli yağışların devam edecek olması nedeniyle bazı bölgelerde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildiği kaydedildi.

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        #El Salvador
        #haberler
        #orta amerika
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