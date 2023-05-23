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Haberler Dünya Amerika El Salvador’da stadyum girişinde izdiham: 12 ölü
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El Salvador’da stadyum girişinde izdiham: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da futbol karşılaşması öncesi stadyum dışında çıkan izdiham, faciayla bitti. Taraftarların, kapılar kapatıldıktan sonra stadyuma girmeye çalışması nedeniyle çıkan izdihamda 12 kişi öldü, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu yüzlerce kişi yaralandı

El Salvador’da stadyum girişinde izdiham: 12 ölü
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AA

El Salvador’da futbol taraftarlarının stadyuma girmeye çalışması üzerine çıkan izdihamda 12 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı'nın BBC'den aktardığı habere göre; kapılar kapatıldıktan sonra çok sayıda taraftarın Cuscatlan Stadyumu'na girmeye çalışması sonucu izdiham meydana geldi.

12 KİŞİ ÖLDÜ, YÜZLERCE KİŞİ YARALANDI

12 kişinin yaşamını yitirdiği izdihamda, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu yüzlerce kişi de yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale saha içinde yapılırken hastaneye kaldırılan bazılarının durumunun kritik olduğu ifade edildi.

DEVLER BAŞKANI BUKELE: KAPSAMLI BİR SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Devlet Başkanı Nayib Bukele, olaya ilişkin "kapsamlı bir soruşturma" başlatılacağını söyledi.

Alianza ve FAS takımları arasındaki karşılaşma ise ertelendi.

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