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Polosa, bu alanın tiyatro ya da farklı etkinlikler düzenlenerek tanıtılmasının hedeflendiğini ifade ederek, "Bu yıl Erdemli Belediyesi tarafından burada tiyatro festivali düzenlendi. Festival sayesinde birçok insan buraya kadar gelerek, tarihi yerleri görme fırsatını buldu. Şimdi biz burada uluslararası tiyatroların sahne alması için sahne alanında genişletme ve düzenleme yapacağız." diye konuştu.