İstanbul'da olay, 20 Şubat'ta, Çekmeköy İlçesi, Şile Otoyolu, Edirne istikametinde saat 12.20 sıralarında meydana geldi.

"DOKTOR OLMAK İSTİYORDU"

Olayın yaşandığı yerde konuşan Elanur Gövez'in dayısı Mustafa Yıldız, "Yeğenim bir trafik kazası geçirdi. Acı bir olay. Bu olay yaşanırken bilmiyorum nasıl oldu ama vuran arkadaş şu anda serbest. 75 - 80 kilometre hızla gittiğini sürücü iddia ediyor ama o hızda bir kişi 300 metre sürüklenmez. Olay yerine geldik, burada görgü tanıkları ile konuştuk. Görgü tanıklarına göre sürücü makas atarak geliyormuş. Araç burada İETT durağı olduğunu bile bile neden yavaşlamamış bilmiyorum. Burası durak her an bir çocuk yola çıkabilir. Bu olay araştırılsın. Bizim içimiz yanıyor. Kim hatalıysa ortaya çıksın. Elanur lise son sınıftaydı, doktor olmak istiyordu. Hayalleri vardı. Şahıs dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor. Adalet yerini bulsun" dedi.